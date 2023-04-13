新华社里约热内卢4月12日电 通讯：吸引和培养更多了解中文和中国文化的学生——记里约中国国际学校

新华社记者陈威华 谢照

“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州……”五年级的巴西学生马泰奥·特谢拉用标准普通话字正腔圆地背诵着唐诗，如果只闻其声，还以为是一名中国小学生。

马泰奥和弟弟卢卡都就读于里约中国国际学校，父亲佩德罗·保罗·特谢拉是巴西的联邦众议员。

“在里约，有英国、美国、德国、法国等众多国际学校，选择中国国际学校是因为里约中国国际学校在文化、纪律、长远的教育规划和个性化教学方面具有优势。与其他学校相比，中国国际学校会为我的孩子带来显著收获。未来，中文将成为更具竞争力的语言。中国是巴西等国重要经贸伙伴，我看好中国的未来。”佩德罗·保罗·特谢拉说。

像特谢拉一样，越来越多的巴西家庭和在巴西工作的外国人士选择将孩子送到里约中国国际学校读书，学习中文、了解中国文化。

2022年9月28日，在巴西里约热内卢举行的“中文日”活动上，来自里约中国国际学校的学生们背诵《三字经》。新华社记者王天聪摄

今年2月，学校迎来独立建校3周年，学前部迎来了5名新生。3岁的索菲经过近2个月学习，已可以说出多个中文词汇了。索菲的母亲维多利亚是俄罗斯人，父亲亚历山大是巴西人。

“17年前的首次中国行给我留下了深刻印象。拥有悠久历史的中国，教育学生了解历史、尊重老人，并通过不断提升和发展的科技让下一代去观察世界。我和妻子认为这样教育下一代非常重要。同时，让索菲为迎接经济全球化和快速发展的世界带来的挑战做好准备。”亚历山大说。

里约中国国际学校总校长袁爱萍介绍，学校发展已经初具规模，目前共有38名教师，其中包括山东济南派出的4名教师。在校学生累计72人，其中华裔学生37人，巴西本地的外籍学生35人。“虽然新冠疫情给学校发展带来很大挑战，但是相信随着学校的知名度和教学质量逐渐在巴西获得肯定和认可后，未来学校会吸引更多学生选择来这里，学习中文、了解中国文化。”

2022年9月底来巴西支教的里约中国国际学校中方校长周亮说：“里约中国国际学校采用的教材都是从中国运到巴西。现在有4名中方教师参与教学，将中文教学原汁原味地引入巴西本土。如果将来有学生到中国继续学习，可以做到无缝衔接。”

“海外的中文教育坚持语言和文化并重。”袁爱萍说，里约中国国际学校在端午节、中秋节以及春节等中国传统节日时，与学生们一起包粽子、制作月饼等，向学生们介绍中国文化习俗和历史典故等，帮助学生们真正感受中国传统文化。

里约中国国际学校的建立，离不开中国驻里约总领馆的大力推动。中国驻里约热内卢总领事田敏表示：“里约中国国际学校作为拉美地区第一所中文全日制学校，是中国基础教育走出去的成功探索，意义深远：一是可以解决中资机构人员子女在海外上学难的问题，衔接国内同阶段义务教育；二是对外提供规范化的中文教育这一公共产品，满足日益增长的国际社会需求；三是有利于传播中国文化，促进中外民心相通。”

“祖国的日益强大，是里约中国国际学校发展和壮大的坚实后盾。相信里约中国国际学校将来会桃李满园，为中国和巴西的文化交流作出积极贡献。”里约中国国际学校校董会董事长郑侠茂说。

(责编：崔译戈、杨牧)