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综述：通胀降温难掩衰退隐忧 纽约股市全线下跌

2023年04月13日17:28 | 来源：新华网
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　　新华社纽约4月12日电 综述：通胀降温难掩衰退隐忧 纽约股市全线下跌

　　新华社记者刘亚南

　　尽管美国3月消费者价格指数（CPI）显示通胀有所降温，但美国联邦储备委员会会议纪要却引发了市场对经济前景的担忧，12日纽约股市三大股指高开低走，全线收跌。

　　当天，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌38.29点，收于33646.50点，跌幅为0.11%；标准普尔500种股票指数下跌16.99点，收于4091.95点，跌幅为0.41%；纳斯达克综合指数下跌102.54点，收于11929.34点，跌幅为0.85%。

　　美国劳工部当天公布的数据显示，今年3月美国CPI环比上涨0.1%，涨幅较2月收窄0.3个百分点且低于市场预期。当月，美国CPI同比上涨5%，涨幅较2月收窄1个百分点。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.6%。

　　通胀回落受到市场欢迎，CPI数据公布后美股一度上涨。但投资者对通胀前景持谨慎乐观态度，因为目前美国整体通胀水平仍处于高位，且距离美联储设定的2%的通胀目标仍有很大差距。分析人士预计，随着近期能源价格显著上涨，4月通胀水平将再次上升，美联储很可能在5月初议息会议上再次加息25个基点。

　　里士满联邦储备银行行长托马斯·巴尔金12日在接受媒体采访时表示，虽然通胀峰值已经过去，但扣除食品和能源价格后，目前物价水平依然太高，仍有很多工作要做。

　　全球规模最大资产管理集团之一的贝莱德公司首席执行官拉里·芬克表示，通胀率不会很快降至4%以下，因此美联储等央行将更进一步收紧货币政策。

　　与此同时，当天公布的美联储3月货币政策会议纪要显示，美联储研究人员对近期银行业“爆雷”的潜在经济影响进行了评估，预计今年晚些时候美国将出现温和经济衰退。投资者对美国可能出现经济衰退的担忧加剧，拖累当天纽约股市三大股指下跌。

　　近期公布的多个宏观数据已经表明美国经济遇冷。美国供应管理学会发布的3月美国制造业采购经理人指数降至46.3，为近三年来最低水平，也是该指数连续第五个月处于收缩区间。美国劳动力市场也开始降温，3月新增非农就业岗位数量继续下降，工资增长放缓。

　　美国埃弗科国际战略和投资集团主席埃德·海曼认为，美国经济已经处于衰退边缘，美联储应在5月议息会议上暂停加息。瑞银集团表示，美国实体经济开始受到货币政策收紧的伤害，美国经济衰退的风险在上升。

(责编：崔译戈、杨牧)

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