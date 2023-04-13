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中国代表呼吁支持马里政府开展反恐行动

2023年04月13日09:18 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月12日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军12日在安理会马里问题公开会上表示，国际社会应支持马里政府大力开展反恐行动，推进落实和平协议对维护马里和平稳定至关重要。

　　张军表示，支持马里反恐维稳是重中之重。马里政府大力开展反恐行动，启动中部地区综合稳定战略，为改善地区形势、保障民众安全作出不懈努力，值得予以肯定。同时，马里中部、北部地区恐怖活动仍十分猖獗，恐怖分子洗劫村庄、驱赶村民，造成大量人员伤亡和民众流离失所，严重威胁马里及地区稳定。国际社会要把支持马里反恐维稳、保护平民摆在最突出位置，在资金、装备、情报、后勤等方面提供更多帮助。

　　张军说，联合国驻马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）要履行好安理会授权，提供全方位支持。一些国家提到人权问题，中方认为反恐行动的根本目的是保护平民生命安全等基本人权。中方反对把人权作为政治工具干扰反恐行动，也不赞成将人权问题同提供反恐支持挂钩，这样的做法不仅干涉马里主权，更不利于保护人权。

　　张军强调，推进落实和平协议对维护马里和平稳定至关重要。各签署方要切实履行承诺，通过举行高级别对话等措施，照顾彼此关切，消弭矛盾分歧，共同维护国家主权、安全和统一。马里稳定团要为各方遵守停火安排，推动解武复员和国家安全部队建设提供更多支持。中方支持马里稳定团在中部和北部地区实施“减少社区暴力项目”和“速效项目”，为供水、农业、基础设施、职业培训等提供更多支持，消除冲突根源。

　　张军表示，马里当局同各方广泛开展对话，在制定宪法、筹备大选等方面做了大量工作。国际社会要支持马里各方抓住政治过渡机遇，通过对话解决分歧，确保大选顺利举行，为国家长治久安奠定坚实基础。中方支持西非国家经济共同体在尊重马里主权和主导权的基础上，继续发挥斡旋调解作用。国际社会应继续保持耐心，为马里政治过渡提供更多支持鼓励，并以实际行动帮助马里解决选举筹备等方面困难。

　　张军说，中方支持马里稳定团同马里当局加强沟通，通过对话协商解决有关问题。中方主张安理会认真听取马里政府的意见建议，对马里稳定团授权进行必要的精简和优化，进而提高行动绩效。中方愿同国际社会一道为马里持久和平发展作出更大贡献。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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