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随笔：为何越来越多“南方国家”对美国说“不”

2023年04月13日09:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月12日电 随笔：为何越来越多“南方国家”对美国说“不”

　　新华社记者郑汉根

　　“‘民主峰会’遇冷凸显‘选边站’失人心”“甩开美国，沙特自主调整中东态势”“不公正调停令美国声誉扫地”……从近期阿联酋《国民报》、美国《纽约时报》等媒体的报道中，不难发现一个现象：对美国在国际舞台上的霸道自私行为，国际社会尤其是“全球南方”的发展中国家如今越来越明显地表达不满。

　　拥有和平稳定的国际环境以实现国家发展，是广大发展中国家的最大诉求，但美国恰恰是当今世界最大的和平破坏者、冲突制造者。美国发动的伊拉克战争、阿富汗战争等，让这些国家至今仍处于动荡不安之中。对于乌克兰危机，美国不仅不断拱火，还反对别国劝和促谈。许多发展中国家领导人认为，美国人为一己之私使乌克兰人民饱受战争之苦，也阻碍了国际社会面临的其他紧迫问题的解决。哥伦比亚副总统弗朗西娅·马尔克斯说：“我们不想继续讨论谁将是战争的赢家或输家。我们都是输家。”

　　美国诸多霸道行为损害世界各国经济，发展基础相对薄弱的发展中国家尤其受到冲击。多年来，美国肆意制裁他国，设置关税壁垒，破坏全球产业链和供应链。乌克兰危机升级后，以美国为首的西方国家对俄发动严厉制裁，导致全球粮食、能源等大宗商品价格上涨，令广大发展中国家不堪重负。美国在世界上大搞阵营对立，破坏国际合作，对此柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚等国明确表示，不希望被迫在中美之间“选边站”。

　　美国热衷于在世界各地推广所谓“民主”，实际上是借民主之名损害许多发展中国家的利益。对于美国召开所谓“民主峰会”，赞比亚数家民间组织联合发表声明指出，如果对美国损害非洲主权和利益的政策避而不谈，那么“民主峰会”对民主的讨论没有意义。去年8月，美国国务卿布林肯访问南非时，南非国际关系与合作部长潘多尔直接告诉他：“你不能一来就宣讲民主。外国干涉造成了不稳定，包括资助反对派。”

　　显而易见的是，如今越来越多的发展中国家面对美国种种不负责任的行径，更加清晰明确地表达反对意见。乌克兰危机升级后，包括许多发展中国家在内的众多国家拒绝跟随美国发动对俄制裁；沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼近日表示，他准备在没有美国帮助的情况下独自行动谋求沙特的利益，包括和美国的对手伊朗重建关系……

　　越来越多的发展中国家敢于对美国说“不”，除了美国自身失道寡助，也是因为广大发展中国家看到了自身新的发展前景，也期待构建起更加公正合理的国际秩序。中国从本国历史传统和国情出发成功走出了中国式现代化道路，破除了“现代化等于西方化”的迷思，给了广大发展中国家独立自主走出自身现代化道路的信心，促进了“全球南方”的迅速觉醒。与美国大搞霸权主义、单边主义危害世界的做法相比，广大发展中国家更加希望实现开放合作，更加主张真正的多边主义，更加认同全球发展倡议、全球安全倡议等着眼世界各国共同发展、共同安全等新的全球治理方案。

　　阿联酋《国民报》网站日前的一篇报道说，在中国海南举行的博鳌亚洲论坛年会比美国主导的“民主峰会”更为重要，因为突出的是“合作”。“与会者们来这里是为了看看能一起做什么，而不是专注于彼此之间的分歧”。

　　新加坡国立大学亚洲研究所杰出研究员马凯硕认为，如今的华盛顿必须适应一个新现实：发展中国家正变得越来越成熟，更加有自主决策能力。欧洲智库欧洲对外关系委员会不久前发布的一份报告指出，美国的“全球霸权体系”正迅速衰落，“全球南方”的许多人希望建立一个新的“多极世界”。

　　习惯了对世界各国指手画脚、在国际舞台上任性而为的美国政客，不知你们是否已经觉察到了“南方国家”的这种变化，是否已经开始反省这种变化背后的原因？

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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