新华社北京4月12日电 4月12日，中国外交部发布《关于阿富汗问题的中国立场》文件。全文如下：

中国和阿富汗山水相连，两国人民的友谊源远流长。当前形势下，中国对阿富汗问题有如下立场：

一、坚持“三个尊重”“三个从不”。中方尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民做出的自主选择，尊重阿富汗的宗教信仰和民族习惯。中方从不干涉阿富汗内政，从不在阿富汗谋求私利，从不寻求所谓势力范围。

二、支持阿富汗温和稳健施政。中方真诚期待阿富汗构建开放包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，同各国尤其是邻国友好交往。希望阿富汗临时政府保护包括妇女儿童、少数族裔在内的全体阿富汗人民基本权益，继续朝着符合阿富汗人民利益和国际社会期待的方向做出积极努力。

三、支持阿富汗和平重建。中方将继续为阿富汗重建发展提供力所能及帮助，与阿富汗规划落实好各项援助承诺，稳步推进经贸投资合作，积极开展医疗、扶贫、农业、防灾减灾等领域合作，帮助阿富汗早日实现自主和可持续发展。中方欢迎阿富汗参与共建“一带一路”，支持阿富汗融入地区经济合作和互联互通，从“陆锁国”变为“陆联国”。

四、支持阿富汗坚决有力打恐。安全是发展的基础和前提。“东伊运”是被联合国安理会列名和中国政府依法认定的恐怖组织，盘踞在阿富汗的“东伊运”势力对中阿两国和地区安全构成严重威胁。中方希望阿富汗切实履行承诺，采取更为有效的措施，更加坚决地打击包括“东伊运”在内的一切恐怖势力，切实保护包括中方在内的各国在阿富汗公民、机构和项目安全。

五、呼吁加强反恐双多边合作。考虑到阿富汗涉恐安全问题突出，国际社会有必要加强双多边反恐安全合作，有针对性向阿富汗提供反恐物资、装备、技术援助，支持阿富汗综合施策，标本兼治，防止阿富汗再次沦为恐怖主义庇护所、滋生地和扩散源。

六、合作打击踞阿“三股势力”。盘踞在阿富汗的恐怖主义、分裂主义和极端主义“三股势力”仍然是本地区乃至全球重大安全威胁。中方呼吁国际社会坚定支持阿富汗打击“三股势力”，支持阿富汗采取积极措施，切断恐怖主义融资渠道，打击恐怖分子人员招募、跨境流窜和暴恐音视频传播，遏制极端主义、青年极端化和恐怖主义思想传播，根除潜伏的恐怖分子及其藏身之所。

七、敦促美国切实对阿富汗履约担责。国际社会普遍认为，作为阿富汗问题的始作俑者，美国扣押阿富汗海外资产，对阿富汗实施单边制裁，是阿富汗人道主义状况无法实质改善的最大外部因素。美方应切实从阿富汗变局中汲取教训，正视阿富汗严峻的人道、经济、安全等风险挑战，立即解除对阿富汗制裁，归还阿富汗海外资产，落实好自己承诺的对阿富汗人道援助，确保用于阿富汗民生急需。

八、反对域外势力干预渗透阿富汗。地区国家普遍认为，过去20多年域外势力对阿富汗进行军事干涉、“民主改造”，给阿富汗带来了巨大损失和痛苦，负面影响在未来很多年都难以消除。从帮助阿富汗实现长治久安出发，有关国家不应再次企图将军事设施部署到阿富汗及其周边地区，不应在反恐问题上搞“双重标准”，不应通过支恐纵恐来实现其地缘政治图谋。

九、增进涉阿富汗问题国际地区协调。新形势下，阿富汗应成为各方合作的平台，而不是地缘博弈的场所。中方支持任何有利于推动阿富汗问题政治解决的方案和举措，将进一步通过阿富汗邻国外长会、上海合作组织—阿富汗联络组、“莫斯科模式”磋商、中阿巴（基斯坦）三方外长对话、中俄巴伊（朗）四国外长阿富汗问题非正式会议、“中美俄+”磋商以及联合国等机制平台积极开展涉阿多边协调，努力凝聚国际和地区稳阿助阿的共识合力。

十、协助解决阿富汗人道和难民问题。中方对阿富汗难民境遇表示关切，将继续通过双多边渠道提供援助。中方支持联合国相关机构就此发挥积极作用，赞赏地区国家为此所做努力，呼吁外界继续向阿富汗提供人道和发展援助，共同帮助阿富汗推进经济重建，为最终解决难民问题积累条件。

十一、支持阿富汗禁毒。中方期待并支持阿富汗在打击毒品种植、生产和非法买卖方面采取更多务实举措，愿同国际社会一道，帮助阿富汗发展替代种植，打击跨国毒品犯罪，共同消除本地区毒品来源。

《 人民日报 》（ 2023年04月13日 03 版）

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