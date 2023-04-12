新华社莫斯科4月12日电（记者安晓萌）俄罗斯武装力量辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫11日说，对美国在顿巴斯地区生物设施的分析表明，“美国正在俄罗斯边境附近制造生物武器部件”。

据塔斯社报道，基里洛夫当天在俄国家杜马（议会下院）全体会议上说，依据对相关文件的分析和对目击者的采访，俄方毫不怀疑，“美国打着维护全球生物安全的幌子进行双重用途生物研究，包括在俄罗斯边境附近制造生物武器部件”。

基里洛夫指出，在特别军事行动期间，俄国防部分析了2000多份各类文件，“证实美方在乌克兰境内开展生物军事活动”。

基里洛夫7日在记者会上说，美国因俄罗斯对乌克兰开展的特别军事行动而被迫暂停的在乌军事生物项目已经恢复，其现阶段主要任务是继续在乌克兰建设生物实验室，并加大培养乌克兰生物专家的力度。基里洛夫说，在俄罗斯早些时候披露美国在乌开展军事生物活动后，美国试图隐瞒这一事实，更改项目名称，打算继续研究危险病原体并收集材料。

继先前公布参与美国军事生物项目的人员名单后，基里洛夫7日公布更多项目参与人员，包括非政府组织“国际艾滋病毒和结核病研究所”所长珀尔曼、佛罗里达州立大学新病原体研究所教授格拉斯和乌克兰公共卫生研究所所长涅斯捷罗娃等。

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