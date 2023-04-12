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中国高新技术设备亮相巴西防务展

2023年04月12日13:22 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢4月11日电（记者赵焱 陈威华）为期4天的2023拉丁美洲航空航天与防务展（又称巴西防务展）11日在巴西里约热内卢开幕。多家来自中国的参展商展出了拥有高新技术的军用和民用设备，期待进一步开拓拉美市场。

　　中国北方工业有限公司（北方公司）展台展出的激光反无人机系统、中远程地空导弹系统吸引参观者驻足。除防空反导产品外，北方公司还带来了装甲突击类产品、火力压制类产品和精确制导类产品。据北方公司方面代表介绍，北方公司一直以来深耕拉美市场，公司希望通过这个展会来展示更多的产品。

　　同方威视技术股份有限公司进入巴西市场多年。同方威视巴西公司商务主管茹利亚诺·诺盖拉表示，本次展会上同方威视带来了一系列涉及安保最新技术的产品。他说，近些年来巴西政府在安保方面加大投资，因此同方威视在巴西市场依然有巨大潜力可挖。

　　本次展会上还有多家中国企业参展，如生产急救产品的无锡南驰医疗科技有限公司、生产警用随身摄像头的深圳警翼智能科技股份有限公司等。

　　巴西防务展始于1997年，由巴西国防部主办，每两年举办一届，是拉美地区最具影响力的国际防务展。本届展会至14日结束，共有超过400个品牌的厂商带来各种军事、国防和安保设备。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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