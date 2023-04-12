新华社圣保罗4月11日电 通讯：巴西人眼中的中国“绿色能量”——记中国企业助力巴西可持续发展

新华社记者陈昊佺

近年来，来自中国的投资和技术不断涌入巴西可再生能源领域，两国在可持续发展领域合作日益深化，为巴西经济转型提供了重要助力。记者近日走访了中巴合作的新能源项目及相关人士，他们见证着中国企业为当地带来了“绿色能量”、改善了越来越多巴西人的生活。

“造电”妈妈的美好愿景

作为一位妈妈，利迪阿尼·迪奥蒂曾经为一个问题感到困扰，那就是如何向快5岁的女儿解释自己的工作。

迪奥蒂是中广核巴西能源控股有限公司（中广核巴西公司）安全质量环境部经理，主要负责保障可再生能源项目现场的工作安全。

“妈妈负责保证同事们的安全”“妈妈还会监控工作环境”……这些回答对一个小女孩来说都太复杂了。

直到最近，迪奥蒂一家旅行时路过了一台风力发电机，她指着那座矗立在绿色丛林中的白色巨塔，对女儿说：“这就是妈妈的工作，妈妈可以制造出清洁的能量，帮助大家洗上热水澡、点亮家里的灯。”

迪奥蒂在巴西新能源领域工作多年，在她看来，中国投资的到来给巴西可持续发展描绘了美好前景。

“像中广核进入巴西市场后，我们现在开发项目都是放眼二三十年后，做长期规划。”她认为，这些长期项目能真正助力巴西在经济、能源、可持续等领域的发展。

自2019年进入巴西以来，中广核重点投资新能源发电项目，目前共有6个在运风电厂和2个光伏项目，在建、在运总装机容量约1.5吉瓦。

荒漠小城的绿色机遇

在巴西东北部北里奥格兰德州，有一座叫若昂卡马拉的小城。这座人口只有三万多的小城气候干旱，自然条件较为恶劣。然而，在市郊热风呼啸的荒漠里，却隐藏着一片可再生能源的绿洲。

这片绿洲就是加美莱拉风电项目，这也是中国国家电网巴西电力股份公司（国网巴电公司）在2017年接管圣保罗电力电灯公司（CPFL）后建设的首个绿地风电项目。

加美莱拉风电项目2021年9月竣工投产，每年能供应约3.6亿千瓦时清洁电力，相当于节约标准煤12.96万吨，减少二氧化碳排放35.89万吨，为当地创造了2000多个就业岗位。

当地员工若昂·巴斯托斯说，中国投资给当地带来了新的发展机遇和更好的就业环境。“我身边很多同事都是本地人，在这里工作极大地改善了我们的生活。”

截至2022年底，国网巴电公司控股的CPFL公司在巴西雇佣了超过1.5万名员工，在员工成长、可持续发展、客户服务等方面获得多项当地重要奖项。

目前，CPFL公司在巴西共建成投运3个绿地输电项目、1个绿地风电项目和1个绿地水电项目，在运发电总装机容量达到7.54吉瓦，其中95%以上的发电量都是可再生能源，新能源装机容量位居巴西市场第二。

具有世界意义的共赢合作

“中巴两国在可持续发展领域的合作对两国乃至世界发展都具有重要意义。” 圣保罗州立大学哲学与科学学院教授路易斯·保利诺说。

保利诺认为，两国在可再生能源方面的合作，能够帮助巴西建立一个更均衡的供电网络，减少对水电的长期依赖。

水力发电长期是巴西主要能源来源。据巴西国家能源公司统计，2021年该国总发电量的56.8%来自水力。然而巴西2021年遭遇严重干旱，导致水电供应不足，不得不重新启用污染高、成本更贵的热电站发电。

为了应对能源危机和气候变化的挑战，巴西亟须寻求更多国际伙伴，合作开发本国丰富的绿色能源资源。中巴两国在可再生能源领域的合作日益深入，为巴西经济转型提供了新的动力。

国网巴电公司总经理陈道彪说，巴西具有丰富的可再生发电资源，而中国则拥有成熟可靠的设备技术，中巴在可再生能源方面有着巨大的合作潜力，“可谓是一拍即合”。

中广核巴西公司董事长方立奎同样看好两国在可再生能源方面的合作前景。在他看来，中巴在该领域的合作不仅为巴西经济绿色转型提供了助力，也为中国企业拓展海外市场提供了广阔空间。

(责编：燕勐、刘叶婷)