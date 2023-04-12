新华社罗马4月11日电 “在消博会上，我们将把意大利风情带到中国”，“期待在消博会上展示我们的品牌形象与文化”，“消博会将是世界各国文化交流的平台”……

第三届中国国际消费品博览会4月10日至15日在海南省海口市举办，意大利担任本届展会主宾国，一百多个意大利品牌联袂参展。为赴这场盛会，意大利参展企业使出浑身解数精心准备，展现出对深耕中国市场的热切期盼。

意式大米寻觅中国菜肴

“水彩画”公司是一家意大利高端大米生产商。这家企业期待在中国找到搭配其产品的中国菜，与中国消费者共享“大米文化”。

在公司创始人皮耶罗·龙多利诺眼中，中国是最大的潜在海外市场，也是推广其产品的最大机会所在。“中国有历史悠久、丰富的饮食文化，我们在那里比在世界上任何其他地方都更有机会找到与我们产品相匹配的菜谱。”

这是第三届中国国际消费品博览会会场外景（4月10日摄）。新华社记者张丽芸摄

他告诉新华社记者：“我们期待这场博览会不仅有先进的科技产品，也可以让文化与自然元素大放光彩，因为当今的世界需要了解中国历史悠久的文化，也需要提升自然元素的存在感。”

龙多利诺表示，就全球经济而言，中国的影响举足轻重，世界已经见证了一个开放的中国所带来的积极变化。他相信自己的产品能在中国市场取得成功。

意式咖啡期待站稳脚跟

意大利意利咖啡在中国开展业务已有多年，但在公司首席沟通官维奥兰特·阿伏伽德罗看来，消博会依然“是一个非常好的舞台”，有助于更多中国消费者发现和欣赏意大利咖啡的品质和潜力。

4月10日拍摄的第三届中国国际消费品博览会场馆内景。新华社记者蒲晓旭摄

阿伏伽德罗认为，对每个意大利品牌来说，中国市场都至关重要。“中国是一个巨大的市场，到目前为止，了解我们的中国消费者还不算多，但我们有强大的增长潜力。我们真心希望可以在中国持续拓展业务。”

该公司首席执行官克里斯蒂娜·斯科基亚今年初接受新华社记者专访时表示，中国咖啡市场蓬勃发展，是该企业开拓海外市场的最佳选择。意利咖啡将扩大在华市场份额列为核心目标之一，希望在中国咖啡市场完全成熟前站稳脚跟。

高端品牌扎堆参展

意大利高档商品生产商联合会本次带领旗下75个高端品牌参展，包括古驰、玛莎拉蒂、兰博基尼、杜卡迪等。“主宾国的身份使我们能以前所未有的规模参展，”联合会总经理斯特凡尼娅·拉扎罗尼在接受新华社专访时说。

这是第三届中国国际消费品博览会意大利主宾国展台（4月8日摄）。新华社记者蒲晓旭摄

拉扎罗尼认为，中国市场代表着独一无二的机遇，第三届消博会是该联合会及其旗下品牌与中国关键投资方加强联系、展示品牌形象、拓展中国市场的绝佳机会。

“中国高端消费市场的规模与增长速度在其他国家难以实现，”拉扎罗尼说，因此，“组团”参加消博会是意大利高端品牌加强与中国市场联系的不二之选。（记者：周啸天、彭卓、郭文迪；视频：淡然；编辑：张代蕾、王玉珏）

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