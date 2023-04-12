中央广播电视总台记者近日专访了意大利中国理事会基金会主席马里奥·波塞利。波塞利表示，消博会是对未来恢复信心的标志 ，是个完美的时刻。

意大利中国理事会基金会主席 马里奥·波塞利：（消博会）是对未来信心的标志，也是国际往来全面恢复的标志，因此，这是个完美的时刻。

意大利作为本届消博会主宾国，参展品牌超140个，展览面积约1800平方米，均比上届增长1倍左右。意大利国家形象馆内部采用全景设计，通过自然、文化和制造业之间的紧密联系，以三百六十度全景沉浸式拍摄，讲述“意大利制造”的意义，呈现意大利美景。

意大利中国理事会基金会主席 马里奥·波塞利：意大利作为（消博会）主宾国，我们很荣幸能借此机会再出发。意大利一直与中国朋友走得很近，对于中国所有的倡议，意大利都感兴趣，这不仅因为有商业利益，更是对中国的友谊与支持。

2022年中意双边贸易额达778.8亿美元，增速位居中国同欧洲国家贸易关系的前列。意大利近年来已成为欧盟内签署农产品输华协议最多的国家，中国则保持了意大利在亚洲第一大贸易伙伴的地位。波塞利认为，中国持续推进对外开放，激发了自身发展的潜力，也为全球经济注入强大动能，希望未来产生更多中意合资企业，拓展新的业务。

意大利中国理事会基金会主席 马里奥·波塞利：中国持续对外开放是双赢的，因为这不仅符合中国的国家利益，也符合意大利等国家的利益。我们都深信，开展贸易活动是不可能避开中国这个大国的。

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