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巴西中国问题专家：在“一带一路”倡议下共迎挑战、走向繁荣

2023年04月12日10:41 | 来源：中国日报
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　　导读

　　“一带一路”倡议提出十年来，沿线各国在“一带一路”框架下展开合作，获得了更大的发展与繁荣。如今，“中国式现代化”理念的提出更为“一带一路”的未来发展指明道路。在新时代，各国必须继续坚持在“一带一路”框架下合作创新，积极解决经济、社会、生态等各领域的突出问题，把握新机遇，应对新挑战，共同创造全人类更加美好的未来。

作者：罗尼·林斯（Ronnie Lins）巴西中国问题研究中心主任

　　勇于挑战是人类历史的题中之义。自古以来，人类就在不断尝试探索新的世界与文明，丝绸之路便是一座重要的里程碑，使人类文明得以受益。各国文化与文明在此交流互鉴，显著推动了沿线各国的发展。

　　古老的丝绸之路极大地促进了技术进步。例如，陆上丝路的商队必须在崎岖地形上冒险行进。因此，针对自然灾害和强盗抢劫的后勤保障技术应运而生，大大降低了旅途中的风险。而海上丝路的商人则面临不同的挑战，他们需要发明新的导航与造船技术来提高航速，保障安全。尽管过去了数千年，但无论是行于古老商道还是应对当今诸事，技术创新仍然是成功的基础。

图片来源：新华社

　　十年前，习近平主席提出“一带一路”倡议，并邀请各国共建“一带一路”，这是一种国际合作的新模式，对人类进步大有裨益。“一带一路”倡议有五大支柱理念，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。

　　“一带一路”项目成果斐然，但在十年后的今天，它也面临着全新的挑战。因此，我们有必要对“一带一路”倡议的诸多行动更加清晰明确地加以阐释，以便在新时代应对新挑战，抓住新机遇。

　　“中国式现代化”理念就是这样的阐释，它为我们未来几年间应如何推动“一带一路”倡议指明了方向。中国式现代化的目标是改善人民生活条件，这种改善具有物质性、民族性、文化性、团结性，强调为全人类创造更加美好的未来。“一带一路”倡议必须应用这一理念来应对当前挑战。

图片来源：中国日报

　　在当前国际形势下，仍有不少大国坚持实行弊大于利的保护主义政策。面对新时代的重大挑战，我们必须团结合作，只有贯彻执行多边主义的经济和社会政策，才有可能开创繁荣的未来。而保护主义不利于创造全球合作环境，最终只会使各国相互孤立。

　　社会不平等是人类面临的最严重问题之一。多年来，由于缺少必要解决措施，该问题日趋恶化。2020年，中国实现了整体消除绝对贫困的历史性成就。我们深知实现全面脱贫任务艰巨，因此中国可以分享自身经验，为他国提供借鉴。此外，“一带一路”倡议有助于推动调整卫生政策，以构建应对新冠疫情等重大挑战的完备体系，加强对自然灾害的监测、救援及预防工作等，进而改善人民生活与福祉。

　　得益于全球各高校持续为社会输送人才，创新呈指数级增长。接下来，需要有更多高校满足企业对合格劳动力及人才的新需求。在“一带一路”框架下，沿线各国可以采取行动，合力改善这一状况，提升义务教育质量，增强职业教育的适应性，使大学课程适应企业要求。在新时代，高校与企业的密切合作是培养合格人才的基础。

图片来源：新华社

　　许多劳动力因其所在部门濒临裁撤而失业，因此，让失业者有资格重返职场成为重中之重。如果难以对以上人员进行再培训，那就有必要为他们创造新的工作机会，这将是未来几年最突出的社会议题之一。

　　各国经济发展存在显著差异。但总体而言，创新将是世界各国得以生存和发展的基本因素。“一带一路”倡议应为高质量发展提出具体政策，在此背景下，各国可以分享并实施如促进科技创新与实体经济融合等一系列措施。在数字时代，增强科研院所实力，鼓励商业创新，实施数字化政策行之有效。以上举措看似复杂，但一个国家若不适应数字时代，恐将难以生存。

　　“一带一路”倡议还应鼓励发展风能、太阳能等替代能源。各国应根据自身实际情况选择最佳的能源转型路径，但最重要的原则是，能源开发需符合气候改善标准。在生态领域，人们已经达成共识，认为必须采取行动保护环境。然而在实践中，从中期来看，各国的环保措施仍存在差距。“一带一路”倡议可以完善污染防治措施，确保产业结构优化符合环保标准，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。

　　本文原标题为 "Prosperity and challenges ahead"

　　责编 | 宋平 辛欣

　　编辑 | 张钊 李晓云 庄舒涵

　　实习生李经纬、秦可、马丽莎亦有贡献

(责编：燕勐、刘叶婷)

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