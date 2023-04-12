本报记者 李志伟

美国鲁米那基金会联合盖洛普公司近期发布的一份有关高等教育状况的最新研究显示，美国非洲裔大学生学位或证书课程的完成率低于其他族裔群体，面临的最大障碍是居高不下的教育成本、隐性和显性的种族歧视等。这项研究基于一项针对6000多名美国在校学生的调查，其中包括1106名非洲裔学生。分析认为，这份报告揭露了美国教育领域存在的严重不平等与种族歧视现象。

根据调查，在所有大专院校中，21%的在校非洲裔学生表示，他们经常或偶尔感觉受到歧视。尤其是在种族多元化较低的学校里，非洲裔学生更有可能受到歧视，感到不安全、不受尊重等，并因此放弃学业。34%就读于营利性私立学校的非洲裔学生表示，受到歧视是经常发生的现象。研究人员称，这一情况令人担忧，因为营利性私立机构的非洲裔学生人数高于公立或非营利性私立学校。

研究还表明，非洲裔学生需要付出更多努力以实现学习与生活的目标。1/3的非洲裔本科学生在学业之外，还需承担生活责任，这一比例是其他族裔本科学生的一倍多。20%的非洲裔学生有全职工作，其他学生群体为11%。22%的非洲裔学生需承担看护责任，比其他族裔学生高一倍。近一半攻读学士学位的非洲裔学生表示，他们在不同时间点曾考虑过停止学业。

美国非洲裔学生获得大学学位的可能性较其他族裔更低。研究显示，只有35%的非洲裔学生拥有副学士学位（相当于专科）或更高学位，低于46%的总体水平。在过去10年，美国非洲裔学生的入学率也有所下降。研究称，美国相关机构需要加强监管，采取更多问责措施，阻止美国营利性大学向少数群体提供“质量低劣的课程和掠夺性的贷款”。

美国南加州大学种族与公平中心负责人肖恩·哈珀表示，研究调查的结果令人沮丧，但并不令人感到意外，数据清楚表明“非洲裔学生在高等教育中面临不平等问题”。美国非营利组织“大学升学与成功研究所”大学教育完成部门主任杰奈·钱德勒说，这份报告显示了美国非洲裔学生受到不公正对待的现实及挑战，而这经常被教育机构与政策制定者所忽视。

“过去10年，非洲裔学生的入学率和毕业率在下降。这些数据令人感到悲哀。”美国鲁米那基金会副总裁考特妮·布朗说，面对这些数据，“我们不能再隐瞒，不能再说‘我们不知道’了，我们需要采取行动”。布朗认为，为了让非洲裔学生更容易完成大学学业，应该采取实质性举措，如经济援助、育儿支持等。

（本报华盛顿4月11日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 15 版）

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