新华社华盛顿4月10日电 （记者潘丽君、杨士龙）世界银行行长马尔帕斯10日表示，今年全球经济整体疲软，但中国将是例外，预计2023年中国国内生产总值（GDP）增速超过5%。

马尔帕斯当天在IMF和世界银行2023年春季会议一场媒体电话会上表示，中国优化调整防疫政策有助于改善中国乃至全球经济增长前景。他表示，中国民间投资强劲，货币政策具有逆周期调节空间，且政府一直在鼓励服务业尤其是医疗保健和旅游业的增长。

3月底，世行发布东亚和太平洋地区经济形势报告，将2023年中国经济增速上调至5.1%，大幅高于该行1月份预测的4.3%。

马尔帕斯表示，中国以外的发展中国家今年经济增速预计从2022年的4.1%放缓至3.1%左右，且许多发展中国家未来数年仍将维持低增长，加剧财政压力和债务挑战。

他表示，世行预计今年全球经济增速将从2022年的3.1%降至2%，预计美国经济增速从2022年的2.1%放缓至1.2%。

马尔帕斯指出，油价上涨、欧美银行业动荡和通货膨胀等仍将对下半年全球经济增长造成下行压力。

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 15 版）

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