人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国世界粮食计划署发布报告显示——

学校供餐帮助贫困儿童改善营养不良

本报记者  谢亚宏
2023年04月12日06:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　联合国世界粮食计划署近日发布《2022年全球学校供餐状况》报告显示，在国际社会和各国政府的积极努力下，学龄儿童的饥饿问题近年来有所改善。目前学校供餐已惠及全球近4.2亿儿童，相比2020年增加3000万，占在校儿童总数的41%。

　　受多重因素影响，当前全球粮食安全状况不容乐观。根据相关报告，全球约3.45亿人面临严重的粮食不安全，其中包括1.53亿儿童和青少年。为保障全球粮食安全，联合国大会2016年宣布2016年至2025年为“联合国营养问题行动十年”，并将未成年人的基本温饱和相关社会保护作为其中的重要目标。

　　世界粮食计划署全球学校供餐计划司司长布巴诺表示，学校供餐在全球应对粮食危机的进程中发挥着至关重要的作用，因为在许多国家，这可能是学生当天唯一的餐食。研究还显示，学校供餐对于未成年人的身体和心理成长意义重大：可将学生的入学率和出勤率提高近10%，并能够有效帮助贫穷国家的儿童摆脱贫困和营养不良。

　　目前，世界粮食计划署与100多个国家合作制定了可持续的国家学校供餐计划，并于2020年成立“全球学校营养餐联盟”。目前该联盟共有75个成员国，致力于到2030年让每个儿童每天都能在学校享用营养餐。在提供学校营养餐的进程中，世界粮食计划署与当地小农企业合作，努力保障膳食安全和供应链顺畅。

　　报告显示，部分低收入国家的学校供餐计划急需资金援助。低收入国家的学校供餐比例仅有18%，比疫情前水平低4%，发达国家这一数字为61%。在部分非洲国家，仅有不到10%的在校儿童能够获得免费或受补贴的学校供餐。布巴诺呼吁捐助国尽快提供支持，增加对这些低收入国家的投资。

　　中国在学校供餐方面为世界各国做出了典范。2011年，中国启动实施农村义务教育学生营养改善计划，为乡村学校供餐提供资金补助。去年底，教育部等7部门联合印发实施办法，进一步强化供餐管理、资金使用管理等。世界粮食计划署对全球169个国家的调查结果显示，中国是全球少数同时在中学、小学阶段提供营养餐的国家，学校供餐规模位居前列。此外，中国还与世界粮食计划署合作，在贝宁、利比里亚等国家协助建立学校食堂或捐献食品。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月12日 15 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部