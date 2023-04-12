本报记者 谢亚宏

联合国世界粮食计划署近日发布《2022年全球学校供餐状况》报告显示，在国际社会和各国政府的积极努力下，学龄儿童的饥饿问题近年来有所改善。目前学校供餐已惠及全球近4.2亿儿童，相比2020年增加3000万，占在校儿童总数的41%。

受多重因素影响，当前全球粮食安全状况不容乐观。根据相关报告，全球约3.45亿人面临严重的粮食不安全，其中包括1.53亿儿童和青少年。为保障全球粮食安全，联合国大会2016年宣布2016年至2025年为“联合国营养问题行动十年”，并将未成年人的基本温饱和相关社会保护作为其中的重要目标。

世界粮食计划署全球学校供餐计划司司长布巴诺表示，学校供餐在全球应对粮食危机的进程中发挥着至关重要的作用，因为在许多国家，这可能是学生当天唯一的餐食。研究还显示，学校供餐对于未成年人的身体和心理成长意义重大：可将学生的入学率和出勤率提高近10%，并能够有效帮助贫穷国家的儿童摆脱贫困和营养不良。

目前，世界粮食计划署与100多个国家合作制定了可持续的国家学校供餐计划，并于2020年成立“全球学校营养餐联盟”。目前该联盟共有75个成员国，致力于到2030年让每个儿童每天都能在学校享用营养餐。在提供学校营养餐的进程中，世界粮食计划署与当地小农企业合作，努力保障膳食安全和供应链顺畅。

报告显示，部分低收入国家的学校供餐计划急需资金援助。低收入国家的学校供餐比例仅有18%，比疫情前水平低4%，发达国家这一数字为61%。在部分非洲国家，仅有不到10%的在校儿童能够获得免费或受补贴的学校供餐。布巴诺呼吁捐助国尽快提供支持，增加对这些低收入国家的投资。

中国在学校供餐方面为世界各国做出了典范。2011年，中国启动实施农村义务教育学生营养改善计划，为乡村学校供餐提供资金补助。去年底，教育部等7部门联合印发实施办法，进一步强化供餐管理、资金使用管理等。世界粮食计划署对全球169个国家的调查结果显示，中国是全球少数同时在中学、小学阶段提供营养餐的国家，学校供餐规模位居前列。此外，中国还与世界粮食计划署合作，在贝宁、利比里亚等国家协助建立学校食堂或捐献食品。

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 15 版）

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