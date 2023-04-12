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外交部发言人：

中方有信心、有能力推动中国经济为世界经济发展作出更大贡献

2023年04月12日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月11日电  （记者冯歆然、曹嘉玥）外交部发言人汪文斌11日在例行记者会上回答有关提问时表示，今年以来，中国经济继续呈现恢复向好态势，市场预期明显改善。中方有信心、有能力推动中国经济的巨轮乘风破浪、行稳致远，为世界经济发展作出更大贡献。

　　据报道，世界银行行长马尔帕斯10日表示，今年全球经济整体疲软，但中国将是例外，预计2023年中国国内生产总值（GDP）增速超过5%。3月底，世行发布东亚和太平洋地区经济形势报告，将2023年中国经济增速上调至5.1%，大幅高于该行1月份预测的4.3%。

　　“今年以来，中国经济继续呈现恢复向好态势，增长动能强劲，消费、投资等主要经济指标向好，市场预期明显改善。”汪文斌表示，近期，多家国际组织上调了对今年中国经济增速的预期。国际主流媒体和经济学家也表示，中国一系列经济数据是充满希望的信号，中国经济活动和需求的反弹，将为全球经济增长提供更多动力。

　　汪文斌表示，中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。习近平主席指出，中国将加快开拓国内市场，同时大力推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。

　　汪文斌说，10日，第三届中国国际消费品博览会在海口开幕。第133届中国进出口商品交易会也将在广州举办。今年中国还将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、第六届中国国际进口博览会等活动。

　　“中国开放的大门会越开越大，环境会越来越好，服务会越来越优。在不确定的世界中，中国的确定性是维护世界和平与发展的中流砥柱。我们有信心、有能力推动中国经济的巨轮乘风破浪、行稳致远，为世界经济发展作出更大贡献。”他说。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月12日 03 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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