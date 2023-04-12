祝青桥

4月12日至15日，巴西总统卢拉将对中国进行国事访问。卢拉总统是中国人民的老朋友，曾多次访华，长期致力于推动两国关系发展。相信通过此访，元首外交将引领开辟中巴关系新未来，推动中巴全面战略伙伴关系再上新台阶，为促进地区和世界的稳定与繁荣作出新的贡献。

中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家。建交近半个世纪以来，两国关系稳健前行，全局性、战略性、全球性影响持续提升。巴西是第一个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家和第一个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家。中国连续多年成为巴西最大贸易伙伴国和重要投资来源国，巴西是首个与中国双边贸易额突破千亿美元的拉美国家，是中国在拉美最大贸易伙伴。双边合作基础扎实、高度互补、活力充沛、韧性十足。两国文化交流日益活跃，人民友谊愈益深厚。中巴长期友好和紧密合作促进了两国发展繁荣，增进了两国人民福祉，成为发展中大国团结合作、携手发展的典范，为世界和平与发展作出重要贡献。

当前，中国和巴西均处于关键发展阶段。中共二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。巴西政府积极推进“再工业化”，促进经济发展转型升级，为推动国家现代化建设而努力。在迈向现代化的过程中，共通的理念、共同的追求为中巴两国拓展务实合作带来重要机遇。中方愿同巴方坚持两国关系正确发展方向，巩固互为发展机遇的共识，传承传统友谊，深化政治互信，加强战略对接，增进文明互鉴，以更高质量、更宽领域、更加惠民的中巴合作助力两国发展，共同推进发展中国家追求现代化的历史进程。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界又一次站在历史的十字路口。面对变乱交织的国际形势，中国和巴西拥有广泛的共同利益，担负着共同的发展责任。中方愿同巴方在联合国、世界贸易组织、二十国集团、金砖国家、中拉论坛等国际组织和多边机制中就重大国际和地区事务密切协调配合，共同坚持真正的多边主义，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，为维护世界和平、促进共同发展增添更多正能量。

相信在两国元首战略引领下，中巴将发出加强合作、共同发展的响亮声音，全面提升两国合作水平，携手推动构建人类命运共同体。

（作者为中国驻巴西大使）

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 03 版）

(责编：卫嘉、袁勃)