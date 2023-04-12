本报记者 孙广勇

东帝汶首都帝力市中心有一排排绿色的平房，这里是东帝汶唯一的国家综合医院——东帝汶国立医院。在拥挤的病房内，肾盂结石患者桑托斯紧握着中国第九批援东帝汶医疗队队员谢云峰的手，激动地说：“感谢你们用新的方法为我治疗，没有疼痛感，我恢复得很好，很快就可以回家了！”

东帝汶饮水条件较差，当地不少民众患有结石。由于医疗卫生资源匮乏，病情严重的患者以往只能在东帝汶国立医院接受手术治疗。去年9月，中国政府向东帝汶国立医院援助了一套医用碎石机。谢云峰正是使用这套设备为桑托斯进行了体外冲击波碎石治疗，这种无创结石治疗方法在东帝汶是首次应用。

目前，东帝汶已有30多例病患在医用碎石机的辅助下完成治疗。“我们医院还有几十名等待无创结石治疗的患者，中国捐赠的医用设备将惠及更多东帝汶民众。”东帝汶国立医院副院长克立亚说，截至目前，已有两名东帝汶医生经过培训，掌握了体外碎石机的操作方法。接下来，他们还将在中国专家指导下进行为期半年的临床操作。

在离碎石中心不远的放射科内，还有中国援助的核磁共振设备。中国第九批援东帝汶医疗队队长刘亚斌正在和该院放射科主任阿尔贝托进行业务交流。在阿尔贝托看来，清晰的影像图片是判断病情、制定治疗方案的重要依据，对医院各个科室的诊疗极其重要。“中国专家指导东帝汶医生如何做影像检查、如何分析影像资料，提高了我们的诊疗水平。”

由于患者多、医生少，几乎所有援外医疗队员都在高强度下工作。中国第九批援东帝汶医疗队队员温连彬在日记中这样写道：“两个月来，除了内科病房工作，我们还负责外科、儿科、急诊室、隔离病房的会诊工作，夜间紧急会诊是家常便饭……这就是中国援外医疗队的真实写照。”

中国自2004年开始向东帝汶派遣医疗队，截至目前已为当地30余万人次提供优质医疗服务。东帝汶国立医院的医护人员高度评价中国医生的勤奋和专业。克立亚说，医院每天接待患者约500人，接诊占前三位的分别是肺病、高血压和交通事故导致的创伤，“中国医疗队承担了极其繁重的工作，特别是许多重症患者的诊疗工作。非常希望能一直同中国医生合作”。

中国还通过开展学术交流等为东帝汶医生提供赴华培训和考取学位的机会。目前，东帝汶国立医院有6名医生在中国进修。东帝汶总理鲁瓦克说：“一直以来，中方通过派遣医疗队、设备捐赠、学术交流、技术培训和抗疫援助等多种方式，为提升东帝汶医疗服务水平作出了重要贡献，彰显了东中两国人民间的深厚情谊。”东帝汶总统奥尔塔表示：“中国医疗队员救助了无数东帝汶病患，中国医生是治病救人的白衣天使。”

（本报帝力电）

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 03 版）

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