新华社联合国4月10日电（记者王建刚）联合国人口和发展委员会第56届会议10日在纽约联合国总部开幕。本届会议主题是“人口、教育和可持续发展”，聚焦实现全球教育目标所面临的挑战。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德在开幕式上致辞时指出，尽管各国在教育问题上做出承诺并取得一些进展，但目前全球仍有超过2.6亿儿童和年轻人辍学。同样令人担忧的是，许多学生根本没有学到应有的知识，这主要是由贫困等问题造成的。

阿明娜·穆罕默德呼吁对现有教育体系进行改革，以确保人人享有优质教育。她还强调为妇女和女童提供高质量和包容性教育的重要性，认为应鼓励她们在科学、技术、工程和数学领域推进学业。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华在预先录制的视频致辞中阐述了人口变化对教育造成的影响，并主要提到大量人口辍学以及学生数学和阅读能力低下的问题。他呼吁支持低收入和中等偏下收入国家政府在教育上的投资。他还指出应缩小数字鸿沟，并继续扩大互联网和数字技术的使用。

联合国教科文组织副总干事曲星表示，新冠疫情、冲突、气候变化和日益严重的粮食短缺进一步加剧了不平等问题。更多学生辍学，教师短缺。他说，教科文组织提出应在三个关键领域采取有力行动：缩小入学和就读学生中的性别差距；加强有关青春期、人际关系等问题的教育；努力把健康和福祉带进校园，包括确保提供营养丰富的校园餐食。

联合国人口和发展委员会是联合国经济及社会理事会下属的专门委员会之一，其主要职责包括推动全球各国实现联合国可持续发展目标中有关人口和发展的目标等。本届会议将持续至4月14日。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)