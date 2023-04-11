新华社开罗4月10日电 专访：消博会成为各国企业共享发展机遇的重要渠道——访埃及阿拉伯研究中心顾问迪卜

新华社记者姚兵 刘佳琪

埃及阿拉伯研究中心顾问、国际关系和政治经济研究专家阿布·贝克尔·迪卜日前在开罗接受新华社记者专访时表示，在海口举办的第三届中国国际消费品博览会为世界各国企业提供了广阔的展示平台，是各国企业对接中国市场、共享发展机遇的重要渠道。

“本届消博会是中国推动世界经济增长、振兴国际贸易的重要举措，彰显了中国对外开放的决心，表达了中国与世界各国加强贸易投资交流的愿望。”迪卜说。

迪卜认为，中国消费市场规模庞大，也张开双臂欢迎世界各国产品进入其市场，体现了中国合作共赢的理念。“众所周知，中国欢迎每一位合作伙伴，这正是中国的特点——坚持合作共赢理念。”

迪卜说，众多国际企业和商人将参加此次博览会，反映出国际贸易回暖复苏态势。作为世界主要经济体，中国优化调整防疫政策，将为世界经济复苏发挥重要作用。

本届消博会也成为展现海南自贸港建设成果的一个窗口。“国际企业十分看好海南自贸港的巨大发展潜力。”迪卜说，海南自贸港已成为外资企业进入中国市场重要门户，在促进高质量发展方面发挥重要作用。

“我相信，中国将进一步扩大开放，吸引更多外国企业投资中国市场。”迪卜说，前两届消博会取得了巨大成功，今年的展会将为世界各国企业带来更多机遇。

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