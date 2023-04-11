新华社联合国4月10日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽10日呼吁国际社会坚决反对利用武器出口服务地缘政治私利，强调要高度关注武器装备出口对冲突本身和冲突后局势的影响。

耿爽在安理会武器装备出口问题公开辩论会上说，中方呼吁各国，特别是军事大国，履行自身国际义务，采取负责任的武器出口政策，停止利用武器出口干涉他国内政。某个军事大国实行松散的武器出口管理制度，长期向非国家行为体转让军品。2022年该国武器出口总额占全球的近40%，可谓一家独大。该国对外开展核潜艇合作，转让武器级高浓铀。该国背弃在外交公报中所作承诺，挑战他国主权，纵容分裂势力，不断升级军售。凡此种种，无一不是在制造对立，输出动荡，推进地缘战略，挑动紧张局势，必须加以抵制。

耿爽强调，要高度关注武器装备出口对冲突本身和冲突后局势的影响。常规武器持续非法流入战乱冲突地区无异于火上浇油，只会导致战事日益加剧，问题延宕难解。阿富汗和伊拉克发生的惨剧说明，必须以更负责的态度处理向冲突地区输入武器问题，特别是应切实执行最终用户和最终用途证明制度。

耿爽说，要大力推动构建均衡、有效、可持续的安全架构。去年4月，中国领导人提出全球安全倡议，这为常规军控进程和武器装备出口管控指明了方向。各国尤其是军事大国应带头作出表率，牢记铸剑为犁、安危与共的和平合作理念，摒弃冷战思维和零和思想，重视彼此合理安全关切，努力维护全球军力平衡和战略稳定，共同为促进世界和地区和平稳定贡献正能量。

耿爽表示，要切实执行常规武器军控进程法律文书和机制安排。会员国应积极支持联合国在常规武器军控领域的主渠道作用，忠实全面履行条约义务，提升有关条约的普遍性和有效性，充分利用并不断完善相关机制，有效加强武器出口管控。

耿爽说，中方在武器出口方面一向采取慎重、负责态度，只与主权国家开展常规军贸合作，不向非国家行为体提供武器。中方愿与国际社会一道，继续为建设一个持久和平、普遍安全的世界，为推动构建人类命运共同体而不懈努力。

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