4月10日上午，“绿色低碳发展和可持续金融——中国以及‘一带一路’推动落实可持续发展议程与巴黎气候协定”培训班在福建省泉州市开班。国家发展改革委国际司副司长、一级巡视员高健，联合国开发计划署驻华代表白雅婷（Beate Trankmann），泉州市委常委、统战部部长、副市长刘林霜，国家开发银行规划研究部副总经理高显春，国家发展改革委国际合作中心副主任常皓，北京陈江和公益基金会秘书长伍伟等出席开班式。

本次培训班由国家发展改革委、国家开发银行、联合国开发计划署指导，联合国开发计划署驻华代表处、“一带一路”创新发展中心、国家发展改革委国际合作中心联合主办，北京陈江和公益基金会、世界资源研究所支持。培训班为期3天，旨在分享全球绿色低碳发展和可持续金融的最佳实践，积极对接联合国《2030可持续发展议程》，助力中国“双碳”目标实现和“一带一路”沿线国家绿色低碳转型。

高健在开班式致辞中指出，为落实习近平总书记提出的共建“一带一路”倡议，以及力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，国家发展改革委、国家开发银行、联合国开发计划署共同支持举办此次能力建设项目。希望学员们一要提高站位，强化责任，圆满完成培训任务；二要勤学勤思，互学互鉴，务求学有所获；三要融会贯通，学以致用，助力碳达峰碳中和工作开创新成果。

培训班授课专家包括联合国开发计划署、世界资源研究所、国家发展改革委有关司局和委属机构、生态环境部环境与经济政策研究中心等单位的专家学者。来自国家发展改革委、外交部、商务部、国家能源局，山东、福建、广东、江苏、浙江等地方发展改革委和国家开发银行等30位干部参加培训。

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