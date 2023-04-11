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西方欲将冻结的俄资产给乌克兰？俄大使：盗窃行为！

2023年04月11日09:43 | 来源：中国新闻网
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　　中新网4月10日电 据俄媒10日报道，俄罗斯驻德国大使涅恰耶夫在接受采访时，怒斥西方国家将冻结的俄罗斯资产用于支持乌克兰的想法是“盗窃行为”。

　　据俄罗斯卫星通讯社报道，涅恰耶夫在接受俄《消息报》采访时表示，西方国家定期恢复讨论将冻结的俄罗斯资产用于支持乌克兰的问题。但转移冻结的俄罗斯资产的想法是“盗窃行为”。

　　他还说：“(真正转移资产)并不像看上去那么容易。就算是偷窃也不能这么明目张胆、不知廉耻。”

　　涅恰耶夫表示，正因如此，这些国家正在寻找“法律上的正当理由”，保证自己的资产安全。

　　据塔斯社报道，2月15日，欧盟委员会常驻代表支持建立特别工作组，探索将欧盟冻结的俄罗斯资产交给乌克兰的可能性。

　　俄罗斯外交部副部长亚历山大·格鲁什科对此回应称，欧盟的所作所为是完全违法的，并考虑采取行动回应。

　　据路透社报道，2月27日，美国财政部长耶伦访问基辅时表示，美国及其盟国正在讨论，确保俄罗斯为特别军事行动造成的破坏付出代价。但耶伦同时承认，没收俄罗斯央行3000亿美元的黄金外汇储备目前仍存在“重大法律障碍”。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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