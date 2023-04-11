海外网4月10日电据美国福克斯新闻网9日报道，美国俄勒冈州正面临人口流失问题，成千上万人选择逃离该州。居民们恐惧当地的枪支暴力和毒品犯罪状况，并对城市中遍布无家可归者的景象感到不满。

报道称，俄勒冈州，特别是波特兰市，曾经是美国媒体的“宠儿”，许多人向往这里的景色和悠闲的生活文化。然而，如今却有成千上万的人选择逃离这里。人口普查数据显示，从2021年7月到2022年7月，离开俄勒冈的人数比搬进来的多16000人。

导致人口流失的因素是多样的。该州许多人面临无家可归、税收增加、枪支暴力、毒品犯罪猖獗、精神疾病、交通死亡和教育条件差等问题，安全感普遍下降，影响了人们的居住决定。“人们生活在恶劣的环境中，许多人患有精神疾病，药物成瘾，还面临枪杀暴力风险。”

报道称，无家可归者遍布该州各大城市中心，他们在人行道、小路和公园中“安营”，周围垃圾遍地。俄勒冈州是2020年至2022年全美无家可归者增幅最大的州，当地政府在相关问题上的处理进度令人沮丧。另一方面，政府对毒品和枪支犯罪的打击也明显失败了，执法部门本应做出更强有力的反应。（海外网 杨佳）

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