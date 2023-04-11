新华社德黑兰4月10日电（记者高文成）伊朗外交部发言人卡纳尼10日说，中国在推动伊朗与沙特阿拉伯实现关系正常化方面发挥“建设性作用”，值得赞赏。

卡纳尼当天在例行记者会上说，中国秉持善意和积极的态度，推动伊沙关系实现“建设性转变”。借助中国的善意行动以及为伊沙对话提供平台的良好契机，伊朗同沙特达成了非常重要的协议。

卡纳尼说，沙特代表团正在访问伊朗，伊朗代表团也将很快访问沙特。双方正筹备在对方国家重开使领馆，将在完成必要准备后互派大使。

沙特与伊朗2016年断交。在中方支持下，沙伊两国代表今年3月6日至10日在北京举行对话，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系，达成“北京协议”，强调三方将共同努力，维护国际关系基本准则，促进国际地区和平与安全。

4月6日，中国国务委员兼外长秦刚在北京集体会见来华举行沙伊外长会晤的沙特外交大臣费萨尔和伊朗外长阿卜杜拉希扬。会晤后，秦刚见证沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。

(责编：燕勐、刘叶婷)