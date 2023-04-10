新华社北京4月10日电（记者王宾）外交部发言人汪文斌10日表示，中国不是非洲国家“债务陷阱”的源头，而是帮助非洲等广大发展中国家摆脱“贫困陷阱”的伙伴。一些美西方政客编织各种话语陷阱，企图干扰破坏中国同发展中国家合作，他们的伎俩已经被广大发展中国家和国际社会看穿。

当日例行记者会上，有记者问：近期，一些美国高官和世行官员就非洲债务问题指责中国，称中国是非洲国家债务减免的障碍，要求中方在非洲国家债务重组方面做更多的工作。请问发言人对此有何评论？

“有关说法毫无事实依据。中方高度重视并积极帮助非洲应对债务问题，在二十国集团缓债倡议当中，中国的贡献最大。”汪文斌说，美国约翰斯·霍普金斯大学中非研究所最新研究成果显示，中国积极参与二十国集团缓债倡议，贡献的缓债额度高达63%。报告指出，中方与其他参与方进行了良好沟通，有效地执行了缓债措施，出色地履行了自己的职责。

汪文斌指出，日前，尼日利亚副总统奥辛巴乔表示，西方国家政府对所谓“中国债务陷阱”的关注是反应过度。非洲国家对同中国的密切关系无怨无悔。非洲需要中国提供帮助修建基础设施，中方会在西方不会或不愿出现的地点和时间出现，中国才是非洲更好的朋友。

汪文斌表示，中国始终致力于为包括非洲国家在内的广大发展中国家经济社会发展提供支持，始终基于平等互利原则同发展中国家开展投融资合作，始终尽己所能帮助发展中国家缓解债务负担。“中国不是非洲国家‘债务陷阱’的源头，而是帮助非洲等广大发展中国家摆脱‘贫困陷阱’的伙伴。一些美西方政客编织各种话语陷阱，企图干扰破坏中国同发展中国家合作，他们的伎俩已经被广大发展中国家和国际社会看穿，越来越没有市场。”

他表示，世界银行统计报告显示，在非洲整体外债当中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比接近四分之三，是非洲债务大头。其中世界银行和国际货币基金组织所持债务又占多边金融机构总额的近七成。美国是世界银行和国际货币基金组织的第一大股东，来自美欧的金融资本是非洲国家最大的商业债权人，在参与解决非洲债务问题上责无旁贷。

“我们敦促美方切实承担责任，在推动多边金融机构和商业债权人实质性参与处理非洲债务问题上做出更大努力。”汪文斌说。

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