新华社德黑兰4月10日电（记者高文成）据伊朗媒体9日报道，沙特阿拉伯代表团8日起访问伊朗，伊朗代表团也将于数日内访问沙特，双方将筹备在对方国家重开使领馆。

伊朗迈赫尔通讯社9日报道指出，沙特代表团8日抵达伊朗首都德黑兰，为重开驻伊大使馆和驻马什哈德领事馆进行考察。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社9日报道，伊朗外交部官员透露，伊朗代表团将于本周晚些时候前往沙特利雅得和吉达，为重开驻沙特使领馆作准备。

沙特外交部8日发布消息证实，此访是落实“北京协议”的一部分，沙特代表团与伊朗外交部礼宾司官员举行了会晤。

沙特与伊朗2016年断交。在中方支持下，沙伊两国代表今年3月6日至10日在北京举行对话，中沙伊三方10日签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系，达成“北京协议”，强调三方将共同努力，维护国际关系基本准则，促进国际地区和平与安全。

4月6日，中国国务委员兼外长秦刚在北京集体会见来华举行沙伊外长会晤的沙特外交大臣费萨尔和伊朗外长阿卜杜拉希扬。会晤后，秦刚见证沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。

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