新华社马来西亚关丹4月10日电（国际观察）“两国双园”十年联动发展 中马国际产能合作再升级

新华社记者毛鹏飞 朱丽莉 汪艺

在中马建立全面战略伙伴关系10周年之际，“投资中国年”（走进东盟）暨中马“两国双园”——马中关丹产业园10周年庆祝活动日前在马来西亚彭亨州首府关丹市举行。

本次活动共促成17个签约及合作项目，金额共计392.3亿元人民币。马中关丹产业园升级扩园和重大项目集中开工建设，促进“两国双园”联动升级，为中马国际产能合作注入新动力。

中马经济合作典范

马中关丹产业园是中国在马来西亚设立的首个国家级产业园区，也是“一带一路”规划重大项目和跨境国际产能合作示范基地。园区于2013年正式开园，成为中马钦州产业园的“姊妹园”。

依托两国自然禀赋、产业优势和市场资源，中马“两国双园”加快构建跨境产业链供应链价值链，布局相关特色产业。随着交流合作不断深入，园区产业体系加速构筑，成为两国经济合作创新典范。

年产350万吨的联合钢铁一期项目总投资约14亿美元，是首个入驻马中关丹产业园的项目。项目于2019年6月实现正式全面投产，是马来西亚领先的全流程工艺钢铁企业，带动马来西亚钢铁工业跃升。

同时，位于中国广西的中马钦州产业园推动实现马来西亚毛燕输华常态化，建成集毛燕进口、检测、标准化加工、供应链金融服务等于一体的中国-东盟燕窝跨境产业链，并构建包括新材料、生物医药、装备制造、电子信息等行业的现代产业体系。

当地经济发展助推器

走进马中关丹产业园，办公楼、宿舍楼、厂房与仓库鳞次栉比，车辆川流不息、员工忙碌工作的景象映入记者眼帘。在毗邻产业园的关丹港，自广西北部湾国际港务集团入股以来，新深水港区已建成两个15万吨级深水码头，港口吞吐能力极大提升。

“如今产业园基础建设全面铺开，项目招商不断取得新成果。”产业园运营方北部港控股（马来西亚）有限公司常务副总经理陆勇说，产业园12平方公里土地已开发约10平方公里，累计签约项目12个，协议投资超460亿元人民币，累计工业总产值超600亿元。

马来西亚彭亨州州务大臣旺罗斯迪对新华社记者说，马中关丹产业园和关丹港的发展促进了两国间贸易和投资活动，带动彭亨经济发展，为当地专业人士和技术工人提供更多就业机会。

说着一口流利中文的马来西亚姑娘花芝拉就是其中一员，她2018年5月加入联合钢铁（大马）集团公司，目前负责环境安全方面的工作。她对记者说，近五年的工作经历让她在职业技能上收获满满。

国际产能合作再升级

7日，马中关丹产业园升级扩园和重大项目集中开工仪式举行。广西北部湾国际港务集团董事长李延强介绍，未来产业园将打造“一园多区”发展模式，围绕新材料、新能源汽车及动力电池、电子电气、装备制造等领域多元化布局，并与中马钦州产业园互动发展，构建跨境产业链、供应链与金融链。

随着船舵转动、笛声响起，关丹港-北部湾港-中国川渝多式联运航线正式开通，标志着马来西亚东海岸经济特区与中国北部湾经济区、中国西部地区开启海铁联运。未来马来西亚货物从关丹港上船，抵达北部湾港后，可通过西部陆海新通道班列，快速分拨到中国中西部地区的10余个省市。

马来西亚东海岸经济特区发展理事会首席执行官拜德扎维表示，马中关丹产业园已成为马来西亚东海岸经济特区最成功的工业园区之一，产业园升级扩园与新项目建设将进一步促进“一带一路”沿线货物流动和贸易发展。

“随着园区新项目运营，‘两国双园’将进一步提升产业链合作水平，促进马中跨境贸易和投资。”拜德扎维说。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)