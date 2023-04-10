人民网罗马4月10日电 （记者谢亚宏）连云港高新区在近日意大利佛罗伦萨举办了投资说明会，中国驻佛罗伦萨总领馆副总领事管仲奇，连云港市政府副市长、海州区委书记、高新区党工委书记朱兴波，佛罗伦萨市长代表坎那梅拉，塞斯托市文化局局长马达乌，意大利中意青年联合会会长郑再生，佛罗伦萨华人华侨联合总会会长陈敏勤等中意各界人士出席了此次活动。

朱兴波首先在会上表示，非常珍惜和重视与意大利方面的沟通交流，衷心希望以此次推介活动为契机，与佛罗伦萨等意大利城市开展更多、更务实的合作，海州区（高新区）将一如既往地以最顶格的政策、最优质的平台、最暖心的服务，为广大企业和投资人提供最肥沃的土壤、最充足的阳光、最丰沛的雨露。商机无限、开放包容的连云港一定能让各位朋友大展宏图，获得丰厚的回报，收获事业的成功。

管仲奇代表中国驻佛罗伦萨总领事馆对朱兴波一行的到来表示热烈欢迎，并对佛罗伦萨市政府方面为本次活动提供的大力支持表示衷心感谢。管仲奇表示，2023年，中国经济迎来强劲复苏，中意两国间经贸交流和人员往来正当其时，深化中意地区间经贸交流与合作正当其时。相信本次投资说明会的召开必将为中意地区间的经贸合作注入新的动力，为中意人民友谊增添新活力。预祝本次江苏省连云港市高新区（佛罗伦萨）投资说明会取得圆满成功。

坎那梅拉致辞表示，非常高兴看到大家对佛罗伦萨这座城市的认可，佛罗伦萨不仅是文艺复兴之地，这里的工商业也非常发达。祝愿本次投资会获得圆满成功，祝愿中意两国的友谊长存。

会上，连云港海州区委副书记、高新区党工委副书记、管委会副主任陈创推介了海州区（高新区）的相关情况及优质资源。说明会现场，还进行了EURASIA意大利欧亚精密机械制造有限公司、意大利克莱奥汽车零部件制造有限公司、意大利佛罗伦萨ANGY复合皮料有限公司、意大利菲勒齐公司等一批优质项目的签约仪式。

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