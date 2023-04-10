本报记者 韩 硕

春日里的北京，绿意盎然。2022中国宋庆龄基金会“文化小大使”活动颁奖典礼暨2023年活动发布仪式日前在京举行。活动现场，来自阿联酋、贝宁、马耳他等21个国家的26名青少年分享在华交流的见闻和收获，30名中外青少年获得“文化小大使”称号。“成为‘文化小大使’我非常开心！我会珍惜这个荣誉，做好两国间文化传播的桥梁，让这个称号绽放光彩！”喜爱傣族剪纸的缅甸少年岩弄禾难掩激动。

由中国宋庆龄基金会联合海外中国文化中心共同组织开展的“文化小大使”活动于2021年正式启动。两年来，分别以“筑梦冬奥 相约北京”“我最喜欢的中国艺术”为主题举办活动，得到各国青少年的积极参与，海内外青少年通过视频交流分享对中国文化艺术的喜爱。

“中国历史悠久，文化博大精深。京剧是我最喜欢的中国传统文化之一。”白俄罗斯少年穆里·瓦瓦拉说。马耳他少年唐龙钟情中国武术：“学习武术让我变得更加自信。我一直在学习中文，希望能尽快用中文和武术老师交流。”14岁的匈牙利少年宋晴美对皮影戏情有独钟：“皮影戏巧妙地结合了中国工艺美术和戏曲，是中国艺术宝藏中的一颗明珠。”

古筝、扬琴、中阮、马头琴，京剧、昆曲、皮影、书法……丰富多彩的中国艺术形式是海外青少年了解中国、感知中国的重要窗口。

仪式现场，来自贝宁的15岁少年阿加拉·欧文用中文演绎歌曲《唱脸谱》，字正腔圆、韵味十足。来自阿联酋的封烨惠和中国小朋友携手演奏一曲《茉莉花》，悠扬婉转，颇具古韵。“我期待把古筝艺术和中国传统舞蹈带到中东，与家人和朋友分享中国文化的巨大魅力。”封烨惠说。

当天，现场还启动了主题为“我向往的中国城市”的2023中国宋庆龄基金会“文化小大使”活动。在华期间，各国青少年深入北京、天津等城市，体验中国非物质文化遗产，零距离感受中国文化魅力。

来自匈牙利匈中双语学校的博骏亲身感受了长城的雄壮之美。他表示：“今年初，我们收到了习近平主席给我们学校师生的复信，这让大家备受鼓舞，也坚定了我成为匈中友好使者的决心。”

“‘文化小大使’活动像雨露，灌溉着中外青少年的友谊之花。”故宫博物院院长王旭东表示，不同国籍、不同种族、不同肤色的青少年在文化交流中相互学习、共同成长，成为最具朝气、最具活力的文化和友谊使者，将为推动中外人文交流贡献青春力量。

“文化交流是促进民间友好的重要途径。欢迎各国青少年持续将目光投向中国和中国文化，从文化中观察了解真实的中国，在交流中实现相知相亲、美美与共。”中国宋庆龄基金会副主席于群表示。

《 人民日报 》（ 2023年04月10日 03 版）

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