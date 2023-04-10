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“共建‘一带一路’倡议为世界提供了巨大发展机遇”（大道之行）

本报记者  李  琰
2023年04月10日06:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　希腊比雷埃夫斯港，桥吊高耸林立，货车往来忙碌，满载集装箱的一艘艘货轮进出有序……这欣欣向荣的码头景象，让中远海运港口比雷埃夫斯集装箱码头有限公司商务经理塔索斯·瓦姆瓦吉迪斯非常感慨：“比港重现生机与活力，是希中两国共建‘一带一路’合作的成果。两国领导人对比港的发展寄予厚望，比港的前景不可限量。作为比港的建设者和发展的见证者，我特别自豪。”

　　瓦姆瓦吉迪斯是土生土长的希腊人，16岁开始在比港从事海运工作，迄今已在比港工作了50多年。他见证了比港在共建“一带一路”合作中旧貌换新颜，亲身感受到了中国国家主席习近平对比港发展的关心和支持。

　　2019年11月11日，在对希腊进行国事访问期间，习近平主席和夫人彭丽媛在希腊总理米佐塔基斯夫妇陪同下，共同参观中远海运比雷埃夫斯港项目。“那天，比港像过节一样热闹，员工们激动地挥舞着希中两国国旗，热烈欢迎中国领导人到来。那一天值得铭记。”回忆起3年多前那个重要时刻，瓦姆瓦吉迪斯仍然难掩激动，“对每一名员工和整个比港来说，习近平主席的到来都意义重大，这是对希中两国深化务实合作的高度肯定和巨大支持。”

　　习近平主席与当地员工代表亲切交谈，询问他们的工作和生活情况。习近平主席说：“百闻不如一见。今天我在这里看到，中国倡议的‘一带一路’不是口号和传说，而是成功的实践和精彩的现实。‘一带一路’倡议坚持共商共建共享，不是一家说了算，而是大家共担责任，共享成果。”温暖坚定的话语，赢得人们的热烈掌声。

　　“习近平主席像老朋友一样同我们亲切交谈，他的话语饱含智慧和远见。一个伟大国家的领导人如此平易近人，令人感动。”瓦姆瓦吉迪斯说。

　　比港位于地中海之滨，是希腊最大港口，也是欧洲十大集装箱码头之一。然而，这个拥有悠久历史的港口，由于遭受希腊和欧洲债务危机的冲击，加上设备老化等原因，导致不少外国船东弃港而去，码头经营一度陷入困境。

　　2008年，原中远集团获得比港2号和3号集装箱码头35年特许经营权，比港迎来新的发展机遇。在中希员工共同努力下，2010年9月，在中方接管3个月后，集装箱码头便开始连续实现单月盈利。2016年，中远海运集团成功中标比雷埃夫斯港港务局私有化项目，正式成为港务局控股股东并接手运营管理，直接和间接为当地1万多人创造了就业岗位。

　　“中国企业不但没有抢走我们的饭碗，还创造了很多新的工作岗位，希方员工得到尊重和信任。”瓦姆瓦吉迪斯感慨道，中远海运投入大量资金和先进技术设备，帮助比港恢复生机、快速发展，“比港重生了，员工的生活也舒心起来。”

　　习近平主席十分关心比港发展建设，在中希交流多个重要场合提及比港项目。2014年7月，习近平主席在希腊罗德岛会见时任希腊总统帕普利亚斯时指出，中国政府鼓励更多有实力的中国企业到希腊投资兴业，经营好希腊比雷埃夫斯港口等项目，打造互利合作的样板。2016年7月，习近平主席在人民大会堂会见时任希腊总理齐普拉斯时表示，中方愿继续同希方携手合作，将比雷埃夫斯港建设为地中海最大的集装箱转运港、海陆联运的桥头堡，成为“一带一路”合作的重要支点，并带动两国广泛领域务实合作。2019年11月，习近平主席在上海会见希腊总理米佐塔基斯时强调，中方愿同希方一道，保持高层交往势头，深化友谊和互信，推动务实合作，特别是发挥好比雷埃夫斯港项目的引领和示范作用，共建“一带一路”，着力推动能源、交通、通信等领域合作取得更多成果。

　　通过引进先进管理技术和经验，比港取得飞跃式发展，集装箱吞吐量从2010年的88万标箱增长至2019年的564.8万标箱，全球排名跃升至第二十五位，成为地中海第一大港。2021年10月，中远海运完成收购比港港务局全部股权交割。最新数据显示，2022年上半年，中远海运比港的集装箱码头、邮轮码头以及修船业务等均逆势上扬，实现总营收9310万欧元、净利润2590万欧元，分别同比增长29%和72%。

　　比港的发展变化书写了中希高质量共建“一带一路”新篇章。瓦姆瓦吉迪斯表示，共建“一带一路”不仅让比港获益匪浅，也助力周边地区发展和希腊经济复苏。“随着港口的现代化建设，其吸引投资的能力显著增强，带动了一系列产业发展，周边几座城市都享受到了比港的发展红利。”

　　2017年5月，瓦姆瓦吉迪斯作为明星员工，赴北京参加了首届“一带一路”国际合作高峰论坛。在“民心相通”分论坛上，他讲述了比港的变化：“比港重新走向辉煌的历程，充分说明共建‘一带一路’倡议为世界提供了巨大发展机遇，促进了共建国家开放包容、平等合作、互利共赢。”

　　中希建交50多年来，双方的坚实友谊和高水平合作为世界各国树立了典范。瓦姆瓦吉迪斯表示，高质量共建“一带一路”不断丰富希中友好合作内涵，双方在比港合作的成功经验，将为两国在教育、旅游、人文等领域深化合作带来更多启发和活力，促进两国民众相知相交，提升双方民生福祉。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月10日 03 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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