中国倡导推动人权领域国际合作，反对将人权问题政治化，以实际行动推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，为推动全球人权事业发展作出重要贡献

日前，联合国人权理事会第五十二届会议在瑞士日内瓦闭幕。会议期间，中国代表团通过国家发言、共同发言、举办边会等多种形式，全面宣介中国人权理念和成就，强调共同推动全球人权事业健康发展，获得与会国家代表广泛欢迎和支持。中国倡导推动人权领域国际合作，反对将人权问题政治化，以实际行动推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，为推动全球人权事业发展作出重要贡献。

今年是《世界人权宣言》通过75周年、《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年。这两份纲领性文件所载的人人生而自由、权利平等的价值观念和宗旨原则是人类共同的美好追求。在联合国人权理事会第五十二届会议上，中国代表70多个国家作共同发言，就进一步落实《世界人权宣言》提出重要主张。中国代表近80个国家作共同发言，呼吁加强国际合作，重振《维也纳宣言和行动纲领》精神，推动实现高质量发展。共同发言对国际社会更好促进和保护人权、加强和改进全球人权治理具有积极意义，反映了国际社会特别是广大发展中国家的强烈心声。

中国奉行以人民为中心的人权理念，人民性是中国人权发展道路最显著的特征。无论是历史性地解决了绝对贫困问题，在中华大地上全面建成小康社会，还是着力推进全体人民共同富裕的现代化，中国政府始终把14亿多人民的幸福生活作为最大的人权，把14亿多人民的切身利益作为一切工作的出发点和落脚点，让14亿多人民成为人权事业的最主要参与者、促进者和受益者，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感。中国将“国家尊重和保障人权”写入宪法，不断发展全过程人民民主，推进人权法治保障，维护社会公平正义，中国人民享有更加广泛、更加充分、更加全面的民主权利。葡萄牙智库“中国观察”主席鲁伊·洛里多认为，中国将人权真正落实到了人民的生活中。

中国人权事业取得历史性成就充分说明，尊重和保障人权必须在坚持人权普遍性原则基础上，走符合本国国情的人权发展道路。各国历史文化传统、具体国情、人民诉求千差万别，世界上不存在定于一尊的人权保障模式。照搬照抄别国模式只会水土不服，强加于人更会贻害无穷。各国自主选择人权发展道路的权利必须得到尊重。荷兰乌特勒支大学跨文化人权研究中心主任汤姆·茨瓦特认为，中国倡导构建人类命运共同体，主张尊重文化多元性、促进文明互学互鉴，这有助于将人权议题置于一个新的可持续的国际语境中。

任何国家都没有资格当人权“判官”，人权不能成为干涉别国内政、遏制别国发展的借口。2019年以来，美国连续4次纠集一些国家借人权问题在联合国大会第三委员会会议上攻击抹黑中国，遭到了绝大多数国家坚决反对，均以失败告终。近百个国家连续在联合国人权理事会会议上发出正义声音，以不同方式表达对中国正当立场的理解和支持，反对将人权问题政治化和奉行双重标准，反对借人权问题干涉中国内政。这些正义之声充分说明公道自在人心。

那些抹黑中国人权状况的国家最应该做的，是采取切实行动解决本国存在的严重侵犯人权问题，深刻检讨自身给他国制造的人权灾难。在联合国人权理事会第五十二届会议上，粮食权问题特别报告员法赫里表示，一些国家使用单边强制措施侵犯人权，使遭受单边强制措施的国家应对粮食危机的能力减弱。联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜晗也发表声明，关切美国对域外个人和实体实施禁止入境、冻结资产等单边强制措施，侵犯了有关个人和实体的劳动权、行动自由权等基本人权。

当前，全球性问题层出不穷，国际人权事业发展面临严峻挑战。中方愿同各方一道，秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，在平等和相互尊重基础上开展人权交流与合作，积极参与全球人权治理，推动人权事业全面发展，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2023年04月10日 03 版）

(责编：卫嘉、袁勃)