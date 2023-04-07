新华社北京4月7日电 外交部7日公布关于对美国哈德逊研究所、里根图书馆及其负责人采取反制措施的决定。全文如下：

关于对美国哈德逊研究所、里根图书馆及其负责人采取反制措施的决定

美方不顾中方反复交涉和坚决反对，执意允许台湾地区领导人蔡英文于2023年3月29日至31日和4月4日至6日“过境”窜美从事政治活动。美国哈德逊研究所、里根图书馆为蔡英文在美从事“台独”分裂活动提供平台和便利，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中方主权和领土完整。

依据《中华人民共和国反外国制裁法》第四条、第五条、第六条、第十五条规定，中方决定对美国哈德逊研究所、里根图书馆及其负责人等后附《反制清单》列明的机构和个人采取以下反制措施：

一、对哈德逊研究所、里根图书馆等2家机构：

严格限制我国境内的高校、机构等组织和个人与其进行有关交易、交流、合作等活动。

二、对哈德逊研究所董事会主席萨拉·斯特恩、所长约翰·瓦特斯，负责里根图书馆日常维护的里根基金会前执行主任约翰·希布斯奇、首席行政官乔安妮·德雷克等4名个人：

（一）冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；

（二）禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动；

（三）对其本人不予签发签证、不准入境。

本决定自2023年4月7日起施行。

附件：反制清单

外交部

2023年4月7日

附件

反制清单

一、哈德逊研究所

二、里根图书馆

三、哈德逊研究所董事会主席萨拉·斯特恩（Sarah May Stern），女

四、哈德逊研究所所长约翰·瓦特斯（John P. Walters），男

五、里根基金会前执行主任约翰·希布斯奇（John Heubusch），男

六、里根基金会首席行政官乔安妮·德雷克（Joanne M. Drake），女

(责编：徐婵、岳弘彬)