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新研究有助研发缓解尿路结石新疗法

2023年04月07日10:03 | 来源：新华网
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新华社东京4月7日电（记者钱铮）人体肠道中一种名为产甲酸草酸杆菌的共生菌能帮助分解草酸，降低尿路结石形成的风险。日本一项新研究揭开了这种杆菌分解草酸时关键部位的立体结构，将有助于研发缓解尿路结石的新疗法。

人们通常会从蔬菜、坚果等食物中摄取草酸，草酸过剩会和血液中的钙形成不溶性的盐，是尿路结石的主要原因。产甲酸草酸杆菌是一种厌氧菌，该菌内的草酸运送体——OxLT负责吸收草酸并排出分解产物甲酸。这个运送体是产甲酸草酸杆菌参与分解草酸的关键部位，但此前对其具体工作机制尚不明确。

此次京都大学研究人员利用大型同步辐射光源“超级光子环-8”解析出了OxLT的立体结构。他们发现，OxLT通过电荷调节运送通道开闭，当通道封闭，OxLT分子中心形成“口袋”，里面结合有草酸。

草酸拥有两个羧基，是碳原子数最少的二羧酸。此次研究发现，OxLT形成的“口袋”只能容纳下草酸，其他更大的二羧酸，则无法容纳。这解释了OxLT为什么能够“精准”吸收草酸而不会误吸收其他与草酸形态类似的物质。

研究团队说，人们正在探索利用这种能分解草酸的细菌来治疗尿路结石的可能性，而此次的研究成果有望成为这类探索尝试的基础。

相关论文已发表于最新的英国《自然·通讯》杂志上。

(责编：刘叶婷、崔越)

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