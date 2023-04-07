本报电 （记者黄敬惟）近日，由中国国际交流协会联合北京语言大学主办、世界汉学中心承办的“世界汉学讲坛”第三讲在北京举行。讲坛聚焦全球文明倡议，围绕“文明交流互鉴与人类社会进步——古老文明价值的当代转化”主题，召集40多个国家的近300名汉学家和青年学者，通过线上线下的方式展开交流讨论。

中西比较哲学家、汉学家安乐哲以“儒家文化和文明的延续意义”为题，阐述了儒家文明的思想渊源、内在逻辑与价值内涵。他认为，儒家文明强调“相互依存”，这一特质广泛呈现在中国哲学中。这种价值观念对个人发展、家庭和谐、社会稳定有重要意义，对解决时代紧迫问题具有巨大价值。他表示，世界经济和政治秩序发生了翻天覆地的变化，随之而来的是全球文化的重构。儒家思想将为世界多元文明提供和谐相处之道，为塑造世界文明秩序提供理念创新之基。

德国汉学家、中国人民大学哲学院客座教授谢林德指出，中国文化中“和而不同”的理念不仅能维护社会福祉，而且有助于推进构建人类命运共同体，全球文明倡议蕴藏“和而不同”这一中国古典哲学内涵。他表示，不同文明、国家需要建立“和”的机制，促进常态化交流、交往、贸易，加深相互理解，找到并持续创造合作契机。

法国汉学家、复旦大学哲学学院宗教学系教授魏明德指出，文化在交流过程中会出现相互转化，进而在一定程度上分享情感和记忆。所有的文明和世界观都在这一过程中不断发展。在这种交流式的对话中，我们应该保持自身的文化特色。

埃及汉学家、埃及爱因夏姆斯大学教授大海对比埃及与中国灿烂的历史文化后表示，埃中两国文化最突出的相似点就是爱好和平；冰岛前驻华公使拉格纳尔·鲍德松追溯了人类命运共同体视角下中国外交价值观的思想历史渊源，认为全球文明倡议与全球发展倡议、全球安全倡议是一脉相承的。

本次讲坛中，专家学者充分交流、相互启迪，通过思想的碰撞和激荡，为文明交流互鉴、构建人类命运共同体贡献新的智慧和力量。与会学者高度赞誉全球文明倡议，认为全球文明倡议说出了世界汉学家的共同心声，是中国古老文明在世界历史的十字路口发出的强音，是顺应时代要求的中国方案。各国汉学家是全球文明倡议的实践者和推动者，要“以良好的学术素养为针，以全球文明倡议为线，共同织造人类命运共同体的精神徽章”，推动全球文明倡议落地落实。

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