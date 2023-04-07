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外交部发言人：中欧各领域交往已迅速重启，正全面铺开

2023年04月07日07:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月6日电（记者冯歆然）外交部发言人毛宁6日表示，中欧各领域交往已迅速重启，正全面铺开。中方愿同欧方一道推动中欧大交流、大合作，以中欧关系的稳定发展为动荡的世界持续注入确定性和正能量。

　　当日例行记者会上，有记者问：近期，西班牙首相桑切斯、法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩相继访华。有评论认为，中欧高层近期往来频密，预示着中欧关系正迎来暖春。中方对此有何评论？对中欧关系下步发展有何期待？

　　毛宁说，近期多位欧洲领导人访华，成果丰硕。习近平主席会见了桑切斯首相，并在6日同马克龙总统和冯德莱恩主席深入交换意见，为中西、中法、中欧关系下一步发展提供战略引领。

　　“现在几乎每周中国同欧洲国家都在北京举行外交部政治磋商，为下阶段中欧之间频密的高层互动做准备。”毛宁说，数十位欧洲商界领袖出席了今年的中国高层发展论坛，表达在华投资兴业的信心和期待。一年之计在于春。春意盎然，中欧各领域交往已迅速重启，正全面铺开。

　　毛宁表示，近期中欧之间的热络往来充分表明，双方虽然存在一些分歧，但更有沟通交流的强烈愿望、广泛深厚的共同利益。今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年。“作为世界两大力量、两大市场、两大文明，我们愿同欧方一道推动中欧大交流、大合作，在交流合作中增信释疑、缩小分歧，以中欧关系的稳定发展为动荡的世界持续注入确定性和正能量。”

(责编：胡永秋、岳弘彬)

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