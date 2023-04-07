张新平

美国在人权领域的双重标准与霸权行径众所周知。近年来，美国更是将霸权主义延伸至科技领域，打着所谓民主、人权、自由、安全等旗号，以无端指责、“长臂管辖”、打压制裁以及有针对性地对他国进行技术封锁等卑劣手段，达到将自身利益凌驾于其他国家利益之上的目的。美国推行科技霸权主义是其一贯奉行的“美国优先”理念的典型表现，其将科技问题政治化、武器化、意识形态化的霸权行径，既严重损害他国“数字人权”，也阻碍全球技术合作与进步。

以所谓“网络安全”为由头大搞“小圈子”，制造分裂和对抗

受根深蒂固的零和思维和冷战思维影响，美国惯用分裂对抗方式处理国际关系，以所谓“网络安全”为由头，不停打造“芯片联盟”“清洁网络”等科技“小圈子”，给高科技打上民主、人权的标签，为对他国实施技术封锁寻找借口。

美国借民主之名维护科技霸权，推出“布拉格提案”“5G清洁路径”等各类以“民主”为意识形态纽带、以“网络安全”为目标的技术联盟。2022年4月，美国与60个全球合作伙伴发布《未来互联网宣言》，其真实意图是在全球互联网中圈定一个“网中网”或美国主导的“数字联盟”。美国还力推私营部门加强技术封锁，修建技术围墙，试图以制裁和禁令等方式遏制竞争对手，严重阻碍全球科技领域的交流与合作、发展与进步。

以所谓“公共安全”为借口大肆监听，侵犯隐私权

美国一直是全球头号电信窃密大户，其监控对象不仅包括所谓的“敏感人士”，也包括本国普通民众；不仅有所谓的对手，也有其盟友，甚至包括盟国的领导人。

2022年上半年，美国军方和政府网络部门曾在近30天内远程窃取了超过970亿条全球互联网数据和1240亿条电话记录，涉及世界各国的大量公民个人隐私。美国国家情报总监办公室2022年4月29日发布的年度报告显示，美国联邦调查局在没有搜查令的情况下，一年内对美国民众的电子数据进行了多达340万次搜查。

实际上，自20世纪中叶以来，美国就有对他国进行监控的记录。进入信息时代，美国更是无所不用其极，实施了“棱镜门”“脏盒”“怒角计划”“电幕行动”等多个监听窃密项目，各种监听窃密手段层出不穷，包括利用模拟手机基站信号接入手机盗取数据，操控手机应用程序，侵入云服务器，通过海底光缆进行窃密等。

据德国《明镜》周刊报道，美国国家安全局下属特定入侵行动办公室在2003年到2013年间，共入侵了89个国家和地区的258个目标。多年来，该办公室还对中国境内的网络目标实施了上万次的恶意攻击，例如在对西北工业大学发起网络窃密攻击中，先后使用了54台跳板机和17个国家的代理服务器，攻击链路多达1100余条，使用多达41种美国国家安全局的专用网络攻击武器装备。美国的窃听行径早已引起国际社会公愤。

以所谓“技术安全”为幌子实施技术封锁，损害发展权

一段时间以来，美国不遗余力地在新兴技术研发、使用、治理以及科技产品供应链中贴上不同政治标签，通过划分所谓“安全信任等级”、发布系列清单和构建所谓“可信”标准下的技术生态体系等，滥用科技霸权打压竞争对手，严重损害了其他国家的发展权利。

2018年11月，美国实施所谓的“中国行动计划”以来，华人科学家频繁遭受美国政府的无端骚扰、监控和打击，执法部门的各种恶劣、荒谬行径不断遭媒体曝光。虽然该计划于2022年在质疑和反对声中被叫停，但美国“只许自己发展，不许他人进步”的霸权行径并未结束。美国出台了《芯片与科学法》和一系列针对中国的出口管制新规，妄图限制中国获取先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导体的能力。

美国无视或否认其他国家和地区的科技主权、人民利益和发展诉求，企图以拒绝竞争的蛮横姿态将其在网络资源配置、硬件设备和软件应用等方面的领先当作霸权战略工具，在全球攫取财富、输出意识形态、挤压遏制他国科技发展空间，不仅严重阻碍其他国家使用新技术，而且使全球数字空间安全信任鸿沟进一步扩大，破坏了全球产业链布局和科技秩序，违背了全球科学技术发展的规律。

法国哲学家圣西门曾说过：“对全人类来说，只有一种共同利益，那就是科学的进步。”科技创新是人类社会发展的重要引擎，科技成果应该造福全人类。科技霸权主义对世界和平与发展构成新的威胁。国际社会应认清美国科技霸权主义的虚伪本质，共同抵制美国的傲慢、偏见和科技霸权霸道霸凌行为，共同应对各类网络攻击，维护和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。

（作者为中南大学人权研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2023年04月07日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)