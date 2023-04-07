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中埃旅游对接会在开罗举行

2023年04月07日06:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社开罗4月6日电  （记者姚兵、刘佳琪）中埃旅游对接会日前在埃及首都开罗举行。中国文化和旅游部部长胡和平、埃及旅游和文物部部长伊萨、中国驻埃及大使廖力强以及中埃旅游业人士出席对接会。

　　胡和平在致辞中表示，中埃都是世界著名的旅游目的地，互为重要的游客来源国，双方合作潜力大，发展空间广。在当前全球旅游业加快复苏回暖的趋势下，中埃应在旅游领域完善交流合作机制，坚持创新驱动和可持续理念，大力发展旅游，促进经济发展，充分发挥旅游，特别是乡村旅游对消除绝对贫困的重要作用。

　　伊萨表示，埃中都是文明古国，两国人民对彼此的古老文明和文化遗产充满敬仰。埃方希望更多中国游客到访埃及，愿为中国游客带来与众不同的旅游体验。埃方愿学习中国在推动旅游促进减贫方面的重要经验，推动旅游产业对经济发展作出更大贡献。近年来，埃中联合考古成果显著，期待埃中双方在此领域深入合作。

　　廖力强指出，中国和埃及拥有悠久的历史和灿烂的文明，这是中埃加强文化交流和旅游合作的底蕴所在。中埃双方对两国旅游合作前景充满信心，相信两国旅游合作将取得丰硕成果。

　　参加对接会的中埃两国旅游业人士纷纷表示，期待两国旅游业得到更好发展。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月07日 04 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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