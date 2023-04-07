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秦刚会见沙特外交大臣费萨尔、伊朗外长阿卜杜拉希扬

2023年04月07日06:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月6日电  国务委员兼外长秦刚6日在北京集体会见来华举行沙伊外长会晤的沙特外交大臣费萨尔、伊朗外长阿卜杜拉希扬。

　　秦刚说，上个月，根据习近平主席同沙伊两国领导人达成的重要共识，在中沙伊三方共同努力下，沙伊北京对话取得重大成果。此后，沙伊双方进一步互相释放和解善意，开展高层良好互动，充分展现建设性姿态和诚意，中方对此高度赞赏，支持双方继续增信释疑，按照“北京协议”明确的路线图和时间表，在缓和关系的道路上不断迈出新步伐。

　　秦刚说，沙伊关系改善有三大利好：

　　一是为维护地区和平稳定提供更有力保障，对增强地区国家团结合作、缓解地区紧张局势具有重大意义。

　　二是为世界各国通过对话协商解决矛盾提供重要示范，顺应民心，符合时代潮流和地区国家共同利益。

　　三是为倡导全球安全倡议、构建人类命运共同体提供了精彩实践。沙伊握手言和的一小步，也是人类跨越冲突、实现和解的一大步。

　　秦刚强调，中方坚定不移支持地区国家坚持战略自主，加强团结协作，摆脱外部干涉，真正把中东的前途命运掌握在自己手中。我们将继续尽己所能，发挥善意、可靠斡旋者作用，为沙伊双方提供必要支持，为促进中东安全稳定贡献力量。

　　费萨尔和阿卜杜拉希扬赞赏中方展现大国担当，支持沙伊成功举行北京对话，感谢中方再次为双方重要会晤提供有力支持。表示将推进落实“北京协议”，持续改善双边关系，共同致力于维护地区和平安全稳定。

　　会晤后，秦刚见证沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。

　　当天，秦刚还分别同费萨尔、阿卜杜拉希扬举行会见。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月07日 04 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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