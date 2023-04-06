新华社加拉加斯4月6日电 （国际观察）“这是一次推翻他国合法政府的失败行动”——起底美国如何利用“代理人”在委内瑞拉策动“颜色革命”

新华社记者

美国主导的伪民主闹剧“民主峰会”又有了续集。人们还记得，在2021年12月的首届峰会上，委内瑞拉反对派人士胡安·瓜伊多以自封的委“临时总统”身份受邀进行线上发言，享受“政治明星”待遇。仅仅过了一年多时间，瓜伊多已经风光不再，被美国政府无情抛弃，因为他对美国来说已经失去利用价值。

委内瑞拉政治分析人士赫苏斯·马卡诺指出，华盛顿继续支持失势的瓜伊多已无法带来政治上的好处，也无法换取对委石油资源的控制权，瓜伊多因此被美方抛弃。“美国惯于扶持‘代理人’推翻他国合法政府，但这次美国失败了。”

奉为上宾——进国会入白宫与特朗普“互动”

2020年2月4日晚，美国国会，时任美国总统特朗普发表国情咨文演讲。当谈到美国“正在全球范围内恢复领导地位”时，特朗普突然将手指向对面的观众席说：“委内瑞拉合法总统胡安·瓜伊多加入了我们！”聚光灯随即投向观众席，坐在显眼位置的瓜伊多起身致意。

次日，瓜伊多进入白宫，与特朗普会面。两人在椭圆形办公室内的合影出现在各大媒体的热点新闻中。

对特朗普和瓜伊多的“互动秀”，委内瑞拉卡拉沃沃大学社会科学院教授路易斯·德尔加罗说，美方意在利用瓜伊多搅乱委内瑞拉政局，以颠覆委总统马杜罗领导的合法政府。

瓜伊多1983年出生于委内瑞拉巴加斯州（现为拉瓜伊拉州）首府拉瓜伊拉。2007年，他在委内瑞拉安德烈斯·贝略天主教大学获得工业工程学位。2009年，瓜伊多参与创建人民意志党。2018年12月，瓜伊多被选为反对派控制的委内瑞拉议会主席，并于2019年1月5日宣誓就职。

2018年5月，马杜罗在委内瑞拉总统大选中成功连任，但美国以“民主”和“人权”为幌子，拉拢盟友，与委反对派一起，拒绝承认马杜罗政府的合法性。2019年1月23日，瓜伊多当上议会主席没多久，便自封为“临时总统”。当天，美国宣布承认瓜伊多自封的身份，并对他公开表示支持。马杜罗随即宣布委内瑞拉与美国断交。

为逼迫马杜罗下台，美国一方面给瓜伊多搭台，为其提供资助，另一方面以外交孤立、经济制裁和军事威胁等手段向马杜罗政府施压，目的是将瓜伊多扶上台。在美国裹挟下，50多个国家及欧盟陆续承认瓜伊多的所谓“合法总统身份”。

事实上，美国对瓜伊多这类“代理人”的物色和培养很早就已经开始。据中国外交部公布的《关于美国国家民主基金会的一些事实清单》披露，在1999年查韦斯就任委内瑞拉总统后，美国国家民主基金会（NED）就加紧暗箱操作，持续向委内瑞拉反对派提供资金，以邀请人员访美形式组织集中培训。2005年，瓜伊多等5名委“学生领袖”就曾接受NED资助，参加所谓“起义”训练。瓜伊多随后在美留学进修期间，也一直在NED支持下活跃在美国相关政治团体中。

事实证明，美方的培训确有“针对性”。2019年4月30日凌晨，瓜伊多出现在委首都加拉加斯东部一处空军基地附近。瓜伊多在社交媒体上号召军人和民众走上街头，企图煽动军事政变。

当天，时任美国国务卿蓬佩奥在社交媒体上为瓜伊多摇旗呐喊：“临时总统瓜伊多宣布开始自由行动。美国政府全力支持委内瑞拉人民追求自由和民主。”

美国前总统国家安全事务助理博尔顿2022年5月在一场智库活动中谈及美国对马杜罗政府的颠覆行动。他说：“唯一的遗憾是我们没有成功，尽管我们很接近。”

军事政变没成功，瓜伊多领导的“临时政府”又在美国支持下试图发动“颜色革命”，煽动年轻人举行针对马杜罗政府的暴力抗议活动，一度给委安全稳定带来严重冲击。据委官方统计，2019年上半年，持续数月的暴力抗议在这个南美国家造成数百人伤亡，经济损失高达上百亿美元。

持续的暴力活动没有实现推翻马杜罗政府的目标。随着瓜伊多几次夺权尝试均以失败告终，他在委反对派内部的支持率持续下降，美国国内不少人也开始质疑在他身上“下注”是否明智。2022年，随着乌克兰局势升级，全球能源供应紧张，价格飙涨，美国注意力转向，对瓜伊多的态度发生转变。

弃若敝屣——“将这些人用完就扔是美国的‘光荣传统’”

2022年12月30日，一艘悬挂巴哈马国旗的油轮靠近委内瑞拉海域。这艘美国能源巨头雪佛龙石油公司派遣的船只计划把委原油运往美国，这是近4年来美国首次从委进口原油。

“巧合”的是，同一天，委反对派通过解散“临时政府”的决议，撤销瓜伊多“临时总统”身份。对此，美国政府发言人表示“尊重”这一决定，将继续与委反对派保持沟通与合作。

路透社在一篇题为“华盛顿对瓜伊多态度含糊其词”的报道中写道，美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比在回答记者关于美国是否仍承认瓜伊多为委“临时总统”的问题时表示，他不想“陷入假设”。此后，媒体就鲜有美国政府与瓜伊多接触的报道，与此前双方不时“秀互动”的热闹场景形成鲜明对比。

“随着瓜伊多2020年失去议会主席职位，2021年又失去欧盟承认，其在反对派内部声势渐微，利用价值大不如前。”马卡诺分析说。

英国《金融时报》报道认为，瓜伊多“临时政府”的黯然终结，另一个原因可能是美国为放松对马杜罗政府的石油制裁做铺垫。

美国曾是委能源的主要出口对象，但在查韦斯上台后，委美关系持续恶化。美国因此动用包括石油禁运在内的一系列单边制裁措施对委施压，同时暗地里扶持可以为己所用的“代理人”。瓜伊多就是被美国看中的人选。

美国为了自身利益，可以利用瓜伊多，也可以抛弃他。

2022年11月，美国准许雪佛龙有限度恢复在委内瑞拉的石油开采。委地缘政治专家盖尔·海梅表示，美国对委石油制裁有所松动，是因为美方急于在国际能源价格暴涨后，尽快找到一个能提供低价产品的可靠能源供应商。

在马卡诺看来，瓜伊多这个“临时总统”的存在是靠美国资助维持的，这场闹剧持续多久，取决于白宫对自身利益的考量。“这是一次推翻他国合法政府的失败行动”，他说，国际社会从中进一步看透了美国的利己主义和霸权主义本质。

“‘民主’从来都是美国的幌子。看看当年的越南，如今的叙利亚、阿富汗，看看仍在狱中的西方培养的格鲁吉亚‘颜色革命家’萨卡什维利，美国这些所谓的‘盟友’实则是它的‘代理人’，将这些人用完就扔是美国的‘光荣传统’。”德尔加罗说。

(责编：刘洁妍、杨牧)