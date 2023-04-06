新华社莫斯科4月5日电（记者黄河 吴槿凡）2023年莫斯科经济论坛4日至5日在莫斯科召开，以“中国式现代化对俄罗斯的经验”为主题的圆桌会议备受关注。与会俄罗斯专家认为，中国式现代化开创了一种新的发展模式，值得世界借鉴。

俄中友协副主席尤里·塔夫罗夫斯基在会议上致辞时高度评价中国式现代化。他认为，中国式现代化利用国内外先进经验和科技成就，不断自我完善，这种现代化模式非常有效，值得学习和效仿。

俄罗斯科学院院士谢尔盖·格拉济耶夫表示，中国为现代条件下如何管理经济发展树立了榜样，中国式现代化的经验对希望融入当今世界经济新秩序的国家来说具有借鉴意义。

俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会副主席、前驻华大使安德烈·杰尼索夫说，选择适合本国国情的发展道路确保了中国模式的成功。中国在已有发展成就基础上与世界分享实现现代化的经验，这比所谓的“基于规则的秩序”更适合发展中国家。

莫斯科经济论坛是讨论俄经济多元化发展战略决策和反危机计划的国际性专家平台。本届论坛主要议题包括分析世界经济和地缘政治形势、对俄经济多元发展提出建议等。

(责编：刘叶婷、崔越)