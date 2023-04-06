新华社开罗4月5日电（记者姚兵 鲍佳艺）阿拉伯国家联盟（阿盟）5日在埃及首都开罗召开紧急会议后发表声明，谴责以色列警方闯入位于耶路撒冷老城的阿克萨清真寺并袭击在场信众。

声明说，此次会议由约旦、巴勒斯坦、埃及呼吁召开。各方一致谴责以色列警方的袭击行为。声明指出，以色列应对这种威胁地区和平与安全行为的后果负全部责任。阿盟敦促国际社会保护巴勒斯坦人民的权利。

阿盟秘书长盖特5日早些时候发表声明，强烈谴责以色列的袭击行为，呼吁国际社会迅速采取行动，阻止以方将冲突升级的危险行为。

埃及外交部同日发表声明说，以色列应对导致冲突升级的危险行为负责。这将破坏埃及与其他国家正在推进的停火努力。

据以色列警方发表的声明，警方5日凌晨与巴勒斯坦民众在阿克萨清真寺发生冲突。声明说，有巴勒斯坦民众进入清真寺进行礼拜，之后拒绝离开。警方驱赶相关人员引发冲突，逾350人被逮捕或驱离。巴勒斯坦总统府发言人阿布·鲁代纳说，以色列这一行为“越过红线”，将导致更大冲突。

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