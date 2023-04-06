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中共中央台办发言人就蔡英文“过境”窜美发表声明

2023年04月06日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月6日电 中共中央台办发言人6日就蔡英文“过境”窜美发表声明。全文如下：

　　4月6日，中国台湾地区领导人蔡英文以“过境”为名窜美并与美众议长麦卡锡见面。这是民进党当局推动台美勾连、“倚美谋独”的又一挑衅行径，我们予以强烈谴责，将采取坚决措施惩戒“台独”分裂势力及其行径，坚决维护国家主权和领土完整。

　　一段时间以来，民进党当局误判形势，以为中美战略博弈给“倚美谋独”带来可乘之机，愈加不择手段拉拢外部势力；以为抱住美国大腿就可以肆无忌惮地谋“独”挑衅，出卖民族利益。其所谓“过境”只是幌子，谋“独”才是真面目。

　　实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，是民族复兴的题中之义。祖国必须统一，也必然统一。历史车轮滚滚向前，岂是“台独”分裂势力所能阻挡！蔡英文和民进党当局顽固坚持“台独”错误立场，为了一党之私甘当美国反华势力遏华马前卒，改变不了台湾是中国一部分的事实，只会将台湾推向“兵凶战危”的险境，给广大台湾同胞带来深重祸害。

　　世界上只有一个中国，台湾是中国一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。解决台湾问题是中国人自己的事，是中国的内政，不容任何外来干涉。美方不断虚化掏空一个中国原则，严重违背其在中美三个联合公报中作出的严肃承诺，在台湾问题上屡屡采取错误言行，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。美国反华势力任何“以台制华”、“挺台遏华”行径都无法阻挡中国统一的历史进程。

　　我们正告民进党当局，彻底放弃“台独”图谋，不要在“倚美谋独”的路上一条道走到黑。否则，任何谋“独”行径都将在中华儿女反“独”促统的强大力量下粉身碎骨。

(责编：刘叶婷、崔越)

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