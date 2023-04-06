新华社北京4月6日电 4月6日，针对美国国会众议长麦卡锡等国会议员在美国会见台湾地区领导人蔡英文，全国人大外事委员会发表声明。全文如下：

4月6日，美国国会众议长麦卡锡等国会议员不顾中方强烈反对和严正交涉，执意会见“过境”窜美的台湾地区领导人蔡英文。此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背国际法和国际关系基本准则，严重损害中方主权和领土完整。中国全国人大对此坚决反对，予以强烈谴责。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。包括《开罗宣言》《波茨坦公告》在内的一系列国际法文件，都明确了中国对台湾的主权。台湾除了作为中国的一部分，没有其他国际法地位。麦卡锡众议长作为美国政府三号政治人物，所作所为严重违背美方在台湾问题上对中方所作承诺，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，是对历史事实和正义的践踏，是对国际法治的破坏。

中国的主权和领土完整不容侵犯、不容分割。全国人民代表大会制定实施的《反分裂国家法》对坚持一个中国原则、遏制“台独”分裂、反对外部势力干涉台湾问题等重大问题作出明确规定。任何搞“以台制华”、支持纵容“台独”分裂势力的图谋终将失败，任何搞“挟洋谋独”、破坏祖国统一的行径终将受到法律的制裁。

台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。我们坚决反对任何形式的美台官方往来，严正敦促美国政府和国会停止歪曲虚化掏空一个中国原则，停止跨越红线的冒险行径，停止损害中美关系的政治基础。

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