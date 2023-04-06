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外交部发言人就蔡英文“过境”窜美发表谈话

2023年04月06日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月6日电 外交部发言人6日就蔡英文“过境”窜美发表谈话。全文如下：

　　近日，美方不顾中方严正交涉和反复警示，执意允许台湾地区领导人蔡英文“过境”窜美，美国政府第三号人物、国会众议长麦卡锡同蔡高调会见，美方官员、国会议员同其接触，为蔡发表“台独”分裂言论提供讲台。其实质是美台相互勾连，以“过境”为幌子纵容“台独”分裂分子在美从事政治活动、开展美台官方往来、提升美台实质关系，此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中方主权和领土完整，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，强烈谴责。

　　一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则，也是中美建立和发展外交关系的前提和基础。美方在中美三个联合公报中明确承诺仅与台保持非官方关系。但长期以来，美方顽固奉行“以台制华”战略，违背所作承诺，在同台官方往来、对台军售和军事勾连、助台拓展“国际空间”等方面持续越线挑衅，不断虚化掏空一个中国原则。蔡英文就任以来，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，在岛内放任、支持、推动各种“台独”分裂言行，变换名目推进“渐进台独”，致使两岸关系陷入严重困难。

　　台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可跨越的红线。“台独”与两岸和平稳定水火不容，也是死路一条。针对美台勾连的严重错误行径，中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。我们再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，将美领导人作出的不支持“台独”、不支持“两个中国”或“一中一台”承诺落实到行动上，立即停止任何形式的美台官方往来，停止升级美台实质关系，停止制造台海紧张因素，停止“以台制华”，不要在错误和危险的道路上越走越远。

(责编：刘叶婷、崔越)

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