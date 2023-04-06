新华社惠灵顿4月5日电 （记者郭磊、卢怀谦）新西兰央行5日宣布加息50个基点，将基准利率上调至5.25%。

这是新西兰央行自2021年10月以来连续第十一次加息，也是今年以来第二次大幅加息50个基点，使该国基准利率达到2008年以来最高点。新西兰央行此次加息幅度超出市场预期，当天新西兰元对美元汇率大幅上扬。

新西兰央行当天发布报告说，近期严重自然灾害将对新西兰经济造成长期负面影响，再度推高商品价格和通胀预期。央行严控通胀的目标不会改变，因此选择继续加息。

报告同时指出，受国际经济形势总体趋弱影响，预计新西兰经济将继续下行。目前，新西兰农牧业出口已经受到国际需求减弱影响。

新西兰主要智库新西兰经济研究所认为，新西兰经济自2022年第四季度起已开始萎缩，预计今年第一季度将继续下行，失业率将进一步升高。新西兰多数经济学家担心，央行大幅加息带来的高利率将进一步遏制经济活力和商业信心，加快经济衰退。

《 人民日报 》（ 2023年04月06日 17 版）

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