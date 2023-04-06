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“让更多年轻人在乡村找到发展舞台”

本报记者  颜  欢
2023年04月06日06:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为阿尔克萨尔小镇全景。
　　阿尔巴·格鲁埃耶斯·莫拉尔摄

　　西班牙智库“乡村旅游观察”日前发布的最新报告称，去年有42.5%的西班牙成年人选择了乡村旅游，且出游频率有所提升。作为最早提出“乡村旅游”概念的国家之一，西班牙多年来积极推动乡村旅游，为很多陷入发展困境的乡村小镇创造了新的发展机遇。记者近日驱车前往位于阿拉贡自治区的阿尔克萨尔小镇，从这里观察西班牙旅游业如何推动乡村振兴。

　　从阿拉贡自治区首府萨拉戈萨驱车沿比利牛斯山脉方向前进，约一个半小时后，隐藏在维罗河峡谷的阿尔克萨尔小镇终于露出真容：约660米高的山丘上，清一色的土黄色石头建筑沿山势排开，山顶的城堡静静诉说着沧桑变幻。

　　2022年，阿尔克萨尔被联合国世界旅游组织评为全球最佳旅游小镇。然而，30多年前，这里一片贫瘠，当地人以农牧业为生。当地地势陡峭，能耕种的土地不足，大部分居民只能背井离乡去外地谋生，这座中世纪小镇几乎成了“空城”。

　　“生活难以为继，所有人都对自己的家乡失去了信心。想要将小镇留存下来，我们必须想点别的法子。”镇长马里亚诺·阿德米尔告诉记者，在各级政府的财政支持下，阿尔克萨尔决定基于自然、健康和历史三大理念，依托当地自然和历史资源大力发展乡村和生态旅游业。

　　当地政府开发了徒步路线和峡谷漂流，附近的峭壁变身为全球最著名的攀岩区之一。镇子里的石子路不断拓宽、延长，将小镇与风景区完全联通起来。修路使用的鹅卵石就来自山脚下绿松石色的维罗河，铺路的方式沿用了千年前的传统，让整座小镇保持着古朴的气质。很多居民住宅外墙还挂上了石制仿古骑士盾牌，小镇的文化韵味愈发浓厚……

　　在阿拉贡自治区政府积极宣传和推动下，去年，仅有两三百常住人口的阿尔克萨尔小镇接待了超过20万国内外游客。随着旅游业日益兴旺，小镇政府如今几乎能通过自给自足的方式维护和开发旅游资源。阿拉贡旅游目的地管理联盟主席阿尔巴·莫拉尔说，与自然和谐共处的生态旅游，不仅让整座小镇以可持续的方式重新“活”了起来，还为周边地区提供了大量就业岗位，当地居民从当初温饱问题都难以解决，到如今过得富足自在，“旅游业拯救了这里，让更多年轻人在乡村找到发展舞台”。

　　小镇一家杂货铺的店主娜蒂指着旁边的建筑工地告诉记者，她的大儿子早年去城市读书，如今回到小镇定居，盖起了新的旅店。还有几位从祖父辈开始就在外谋生的年轻人，也回到这里投资、生活，为小镇发展注入新鲜“血液”。小镇的名气越来越大，让曾经对旅游开发感到担忧的居民尝到了甜头——他们种植的坚果因为产地更出名了，收购价格年年上涨，获得了实实在在的利益。“我们期待的是，不仅能让游客享受一段返璞归真的旅程，而且让每一个当地人都能更加热爱生活的这片土地。”阿德米尔说。

　　（本报马德里电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月06日 17 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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