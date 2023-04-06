本报金边4月5日电 （记者章念生、刘慧、赵益普）中柬“金龙—2023”联合演习5日在柬埔寨磅清扬省宗列立山宪兵综合训练基地圆满落幕。柬埔寨副首相兼国防大臣迪班、王家军总司令翁比塞上将，中国人民解放军南部战区副司令员魏文徽海军中将、中国驻柬埔寨大使王文天等出席闭幕式。

闭幕式前，中柬两军参演部队围绕“重大活动安保和人道主义救援行动”主题，以“中柬联合处置应对重大国际体育赛事期间发生恐怖袭击等突发情况”为想定，组织了联合实兵综合演练。双方组成联合部队，由联合指挥所指挥，分机动封控、应急处置、搜剿追歼、收拢转进等4个阶段，完成了警戒封控、人质解救、疫情消杀、扫雷排爆等10个课目实兵实弹演练。

实兵综合演练结束后，举行了联演闭幕式。中柬双方参演部队指挥员汇报了此次联演总体情况。魏文徽和迪班分别发表讲话，并向联演优秀官兵代表颁发荣誉证书。双方表示，中柬“金龙—2023”联演是贯彻两国领导人关于携手共建新时代中柬命运共同体的重要举措，是中柬两军交流互鉴、实战练兵的重要平台，达到了巩固铁杆友谊、深化安全合作的预期目的。

《 人民日报 》（ 2023年04月06日 03 版）

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