新华社北京4月5日电 4月5日，国务委员兼外长秦刚在北京分别会见印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特和陪同法国总统马克龙访华的法国外长科隆纳。

会见卢胡特时，秦刚表示，今年是中国和印尼建立全面战略伙伴关系10周年，也是共建中印尼命运共同体“元年”，两国关系正站在新的历史起点上。中方愿同印尼一道，遵循两国元首战略引领，进一步增进战略互信，加强务实合作，携手迈向现代化，共同促进地区发展与繁荣。

卢胡特表示，印尼同中国相互尊重、高度互信。印尼愿同中方打造印尼中国命运共同体。希同中方秉持万隆精神，携手推动南南合作，维护发展中国家共同利益。

会见科隆纳时，秦刚表示，中方高度重视马克龙总统访华，愿同法方一道，推动此访取得丰硕成果，引领中法全面战略伙伴关系和各领域务实合作迈向更高水平。明年是中法建交60周年暨中法文化旅游年，中方愿同法方共同举办系列庆祝活动和高水平人文交流活动，促进各层级、各领域、各部门对话合作，维护多边主义。

科隆纳表示，法方从战略和长远角度看待法中关系，感谢中方为马克龙此次访华所做精心安排。法方坚持自主决策，愿同中方一道推动法中关系在新冠疫情后全面重启，不断深化经贸、人文等领域合作，共同应对全球性挑战。

《 人民日报 》（ 2023年04月06日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)