新华社布鲁塞尔4月3日电（记者潘革平）“听瓷语 观世界——宋韵龙泉青瓷展”3日在比利时布鲁塞尔中国文化中心开幕。中国驻比利时大使曹忠明等近50名中外嘉宾出席开幕式。

本次展出的55件青瓷作品均由龙泉市当代艺术家、手工艺人设计烧制，包括摹古经典器物、艺术青瓷、现代日用青瓷等，既展示了中国工匠对青瓷技艺的传承与发展，也传递出中国文化中的审美情趣和向往追求。

曹忠明在开幕式致辞中表示，今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。瓷器作为最具中国特色的商品之一，历史上通过陆上和海上丝绸之路远销海外，成为不同文化对话与互动的载体。人文交流是中比关系的重要组成部分。本次展览将有助于比利时民众了解欣赏中国龙泉青瓷的文化底蕴和精湛工艺，进一步增进中比民众相知相亲。

现场嘉宾对龙泉青瓷丰富多样的器型、温润如玉的釉质和典雅青淳的色彩赞不绝口。其中，名为《太平有象》的作品备受关注。该作品呈青色，荷叶形象代表善念和谐、端庄清廉，三只小象在河中戏水，传递出人与自然和谐共存之意。

本次展览由中国驻比利时大使馆、中外文化交流中心、浙江省龙泉市人民政府和布鲁塞尔中国文化中心联合主办，将于4月4日至28日在布鲁塞尔中国文化中心向公众开放。

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