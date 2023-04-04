新华社北京4月4日电（记者 曹嘉玥）4月4日上午，以“信息化时代创新社会治理的经验”为主题的第十次中老两党理论研讨会通过视频方式举行。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊和老挝人革党中央政治局委员、中央书记处书记、中组部部长西赛·勒德门松出席并作主旨报告，老挝人革党中央书记处书记、中宣部部长、中央理论委员会主席坎潘·培亚冯出席。

李书磊表示，中共二十大闭幕不久，习近平总书记同来华访问的通伦总书记达成重要共识，全面推动两党两国关系发展。中共二十大从以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的战略高度，对完善社会治理体系作出新的部署。面对信息化给社会治理带来的新机遇新挑战，中国共产党始终把加强和创新社会治理摆在治国理政的重要位置，全面贯彻以人民为中心的发展思想，不断创新社会治理理念思路、体制机制、方法手段，着力提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，推进国家治理体系和治理能力现代化。

西赛·勒德门松高度评价中国加强和创新社会治理取得的显著成就，表示愿同中方加强治国理政经验交流，促进两党两国关系更大发展。

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